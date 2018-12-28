Как проводить старый год, чтобы 2019-й был удачным

Начало нового года характеризуется обновлением окружающей энергии, поэтому уже за несколько дней до праздника мы ощущаем приближение перемен и готовимся к приятным событиям. Чтобы в 2019 году жизнь изменилась к лучшему, необходимо попрощаться с уходящим годом и вместе с ним отпустить обиды и проблемы. Эксперты dailyhoro.ru рассказали, как правильно проводить 2018 год, чтобы в новом году фортуна всегда была на вашей стороне.

В первую очередь необходимо подвести итоги уходящего года. Вероятно, этот долгий период был наполнен не только позитивными, но и негативными моментами, и ваша задача - оставить их в старом году.

Желательно подойти к этому делу ответственно, ведь таким образом вы сможете понять, почему вам не удалось достичь поставленных целей, и в будущем не допустить таких ошибок.

Кроме того, составьте план действий на ближайшее будущее, и тогда приступить к новым начинаниям будет значительно проще.

Проводы старого года должны сопровождаться исключительно полезными действиями: например, можно избавиться от вредных привычек и начать 2019 год со здорового образа жизни. Многим во время праздника не удается удержаться от переедания и злоупотребления спиртным, однако такую попытку все же стоит предпринять: это пойдет вам на пользу, а значит - в 2019 году вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Чтобы в новом году вам сопутствовала удача, необходимо завершить дела, начатые в старом году.

Если вам кажется, что справиться со всеми делами до конца декабря уже не удастся, пообещайте себе, что вы обязательно сделаете это уже в начале января.

Уборка - обязательный предновогодний ритуал. С ее помощью вы сможете избавиться от негативной энергии и привлечь положительную. Таким образом вы обновите энергетику своего дома, а значит, предстоящий год принесет удачу не только вам, но и вашим близким.

В канун Нового года необходимо встретиться с родными и близкими, чтобы обменяться теплыми словами и поздравлениями.

В качестве знака внимания можно преподнести близким небольшие предновогодние презенты, которые привлекут счастье и удачу в новом году.