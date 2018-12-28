В Кулдиге после автомобильной погони поймали пьяного парня без прав

Полицейские последовали за автомобилем, чтобы остановить его. Вскоре трос порвался, поэтому оба автомобиля остановились.

Сотрудник Госполиции подошел к автомобилю Volkswagen и успел только поздороваться, как водитель, увидев стража порядка, начал бегство.

На многократные требования остановить машину водитель не реагировал. Полицейские преследовали транспортное средство через Кулдигу и за пределами города.

Стражи порядка повторно и неоднократно требовали остановить машину на правой стороне дороги, однако водитель не отреагировал и на этот раз.

Остановился он лишь потому, что двигатель автомобиля перегрелся и продолжать движение было невозможно. На вопрос о своих действиях, водитель признался, что хотел выехать в поле, выйти из машины и спрятаться, однако план реализовать не удалось.

Водитель - молодой человек 1999 года рождения - находился в состоянии легкого алкогольного опьянения - в его выходе было констатировано 0,29 промилле алкоголя.

Кроме того, у него не было водительских прав - их отобрали раньше.

Теперь за неподчинение многократным требованиям остановить транспортное средство (за бегство) ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток, денежный штраф от 1200 до 1400 евро и лишение прав на четыре года.