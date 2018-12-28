В Кулдиге после автомобильной погони поймали пьяного парня без прав

В конце прошлой недели, 21 декабря, около 21:10 во время профилактического мероприятия в Кулдиге внимание стражей порядка привлек автомобиль Volkswagen, который тащил на тросе машину Volvo. Проверка автомобилей по базе данных показала, что Volkswagen не был застрахован.
Полицейские последовали за автомобилем, чтобы остановить его. Вскоре трос порвался, поэтому оба автомобиля остановились.
Сотрудник Госполиции подошел к автомобилю Volkswagen и успел только поздороваться, как водитель, увидев стража порядка, начал бегство.
На многократные требования остановить машину водитель не реагировал. Полицейские преследовали транспортное средство через Кулдигу и за пределами города.
Стражи порядка повторно и неоднократно требовали остановить машину на правой стороне дороги, однако водитель не отреагировал и на этот раз.
Остановился он лишь потому, что двигатель автомобиля перегрелся и продолжать движение было невозможно. На вопрос о своих действиях, водитель признался, что хотел выехать в поле, выйти из машины и спрятаться, однако план реализовать не удалось.
Водитель - молодой человек 1999 года рождения - находился в состоянии легкого алкогольного опьянения - в его выходе было констатировано 0,29 промилле алкоголя.
Кроме того, у него не было водительских прав - их отобрали раньше.
Теперь за неподчинение многократным требованиям остановить транспортное средство (за бегство) ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток, денежный штраф от 1200 до 1400 евро и лишение прав на четыре года.
В свою очередь за управление транспортным средством без прав в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или другого опьянения может грозить лишение свободы на срок до одного года, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с лишением прав на пять лет.