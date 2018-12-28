Ушаков пообещал расширить временный состав правления Rīgas satiksme

В состав временного правления войдет еще по меньшей мере один член, но кто им станет, пока неизвестно. Но это не будет кто-то из депутатов Рижской думы или работников RS, подчеркнул Ушаков.

В начале года в порядке конкурса будут выбраны также члены совета, их первоочередной задачей будет формирование постоянного правления RS. По подсчетам Ушакова, совет RS будет создан к середине февраля.

Комментируя решение ряда депутатов гордумы покинуть должности консультантов RS, Ушаков отметил, что все депутаты работали честно и качественно, и он уважает их решение по этическим соображениям уйти с должностей.

Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

13 декабря все пять прежних членов правления RS подали мэру Риги Нилу Ушакову заявления об уходе с должностей.

В правление входили председатель Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.

Ушаков назначил временное правление RS в составе трех человек под руководством бывшего министра сообщения Анрийса Матисса. В правление вошли также два работника RS - директор отдела сообщения и организации Эдмунд Зивтиньш и директор отдела управления рисками Янис Гедушев.

Временный председатель правления RS Анрийс Матисс. Матисс считает, что предприятию как можно скорее необходимо постоянное правление, а временное правление из трех членов следует расширить, чтобы оно могло участвовать и в процессе оценки, и во всех процессах пересмотра договоров.

Матисс уволил из RS депутатов правящей коалиции Рижской думы, которые получали деньги как советники и консультанты.

Самую большую зарплату в прошлом году получал на RS бывший депутат "Согласия" Николай Захаров - 24 467 евро. Депутат Сандрис Бергманис заработал 14 500 евро, Виктор Пашков - 14 800 евро, депутат Игорь Кузьмук - 19 154 евро.