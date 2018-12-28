Правительство еще не создано, но уже установило рекорд

Период формирования нового правительства Латвии уже стал рекордно долгим за время после восстановления независимости в 1990 году - попытки сформировать новый Кабинет министров продолжаются уже 83 дня, подсчитала платформа сбора данных "Europe Elects".
Платформа "Europe Elects" обобщает и анализирует данные опросов и выборов во всем ЕС.
Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, когда правительство во главе с премьером Андрисом Шкеле было утверждено через 81 день после парламентских выборов.
Как сообщалось, 6 октября президент Латвии Раймонд Вейонис поручил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем - представителю партии "KPV LV" Алдису Гобземсу. Обе попытки закончились безрезультатно.
Сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.
Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.
Сегодня представители шести правоцентристких партий встречаются с президентом Раймондом Вейонисом.