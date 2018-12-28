Швейцария официально признала диалект четырех тысяч человек

Юрассийским диалектом говорят или его понимают всего от трех до четырех тысяч человек. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы признать распространенный в кантоне Юра диалект полноценным малым языком Швейцарии

Ранее Федеральное правительство Швейцарии уже признало диалекты кантонов Вале, Фрибур и Во языками меньшинств.

Юрассийський диалект имеет другие корни. Он произошел от франко-контийского языка, который употреблялся во французском регионе Бургундия - Франш-Конте, тогда как другие выросли с франко-провансальских языков.