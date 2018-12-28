NEPLP выразил недоверие председателю правления LTV Белте и члену правления Нестерову

Решение NEPLP вступает в силу сегодня, 28 декабря, с момента его принятия.

NEPLP указывает, что в 2017-2018 гг. LTV не обеспечило планирование проектов стратегического развития и надзор в установленные сроки и в рамках бюджета, что вызывает риск неэффективного расходования средств налогоплательщиков.

Проведя ревизию сотрудничества LTV с третьими сторонами, NEPLP констатировал, что LTV оказывает рекламные услуги коммерческому рынку, а это не предусмотрено действующей стратегией.

Оценив результаты работы правления LTV в 2017 году, NEPLP решил не выделять премии членам правления LTV.

Работу в правлении LTV продолжит его член, отвечающий за финансовые вопросы, Ивар Приеде.

10 января 2019 года NEPLP объявит конкурс на вакантные места членов правления общественного ТВ, а на следующей неделе назначит временного члена правления.