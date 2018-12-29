Сб, 29.12.2018
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Бекхэм с рогами, Роналду в колпаке Санты. Как спортсмены встретили Рождество

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Дэвид Бекхэм

ФОТО: instagram.com/davidbeckham

Рождественские каникулы - это волшебное время, когда хочется делиться радостью со своими родными, близкими и окружением. Одним из главных способов, как это можно сделать, являются социальные сети. Давайте заглянем в Instagram звёзд мирового спорта и посмотрим, как они встретили праздники.

Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм выложил фотографию с рогами оленя, которая моментально разлетелась по Сети.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметил праздники в кругу своей семьи. Для 33-летнего футболиста год, помимо спортивных успехов, запомнился ещё и тем, что он стал самым популярным человеком в сети Instagram - 149 млн подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz Natal! Merry Christmas!🎅🎄❤️

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В Рождество даже взрослые верят в чудо. Российская теннисистка Мария Шарапова не стала исключением. "Я редко засиживаюсь до полуночи, но скоро увижу тебя, Санта", — написала Мария на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rarely do I stay up past midnight but it’s Christmas!! I’ll see you soon, Santa. ⭐️

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Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 2018 года, а также бывший игрок "Зенита" Аксель Витсель вместе со своей семьей решил надеть одинаковые рождественские свитера с оленями.

А вот капитан питерского "Зенита" и игрок сборной Италии по футболу Доменико Кришито проявил больше фантазии и загрузил вот такую креативную фотографию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buonanotte da BABBO NATALE, MAMMA NATALE E I LORO ELFI

A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on

В кругу семьи Рождество встретил игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски,

а также один из лучших баскетболистов современности Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas to all from the #JamesGang👑👑👑👑👑

A post shared by LeBron James (@kingjames) on

Отсутствие снега - не помеха! Рождество можно встречать и на идеально подстриженной лужайке. Американский футболист Джози Алтидор и теннисистка Слоан Стивенс поздравляют всех с праздниками!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas from me and mine to you and yours ♥️🎄

A post shared by Sloane Stephens (@sloanestephens) on

Латвийские спортсмены тоже порадовали своими фотографиями. Кристап Порзиньгис, который вот-вот должен вернуться в строй и начать играть в НБА, встретил праздники в кругу семьи,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas!🎅🏼🎁🎉

A post shared by Kristaps Porzingis (@kporzee) on

а Алёна Остапенко загрузила фотографию с ёлочкой на Домской площади и пожелала всем счастливого Рождества. Пожелаем удачи и ей, ведь со дня на день Алёна отправится на турнир в китайский Шэньчжэнь.

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