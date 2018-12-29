Бекхэм с рогами, Роналду в колпаке Санты. Как спортсмены встретили Рождество

Рождественские каникулы - это волшебное время, когда хочется делиться радостью со своими родными, близкими и окружением. Одним из главных способов, как это можно сделать, являются социальные сети. Давайте заглянем в Instagram звёзд мирового спорта и посмотрим, как они встретили праздники.
Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм выложил фотографию с рогами оленя, которая моментально разлетелась по Сети.
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметил праздники в кругу своей семьи. Для 33-летнего футболиста год, помимо спортивных успехов, запомнился ещё и тем, что он стал самым популярным человеком в сети Instagram - 149 млн подписчиков.
В Рождество даже взрослые верят в чудо. Российская теннисистка Мария Шарапова не стала исключением. "Я редко засиживаюсь до полуночи, но скоро увижу тебя, Санта", — написала Мария на своей странице в Instagram.
Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 2018 года, а также бывший игрок "Зенита" Аксель Витсель вместе со своей семьей решил надеть одинаковые рождественские свитера с оленями.
А вот капитан питерского "Зенита" и игрок сборной Италии по футболу Доменико Кришито проявил больше фантазии и загрузил вот такую креативную фотографию.
В кругу семьи Рождество встретил игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски,
а также один из лучших баскетболистов современности Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс".
Отсутствие снега - не помеха! Рождество можно встречать и на идеально подстриженной лужайке. Американский футболист Джози Алтидор и теннисистка Слоан Стивенс поздравляют всех с праздниками!
Латвийские спортсмены тоже порадовали своими фотографиями. Кристап Порзиньгис, который вот-вот должен вернуться в строй и начать играть в НБА, встретил праздники в кругу семьи,
а Алёна Остапенко загрузила фотографию с ёлочкой на Домской площади и пожелала всем счастливого Рождества. Пожелаем удачи и ей, ведь со дня на день Алёна отправится на турнир в китайский Шэньчжэнь.