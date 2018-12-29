Бекхэм с рогами, Роналду в колпаке Санты. Как спортсмены встретили Рождество

Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм выложил фотографию с рогами оленя, которая моментально разлетелась по Сети.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметил праздники в кругу своей семьи. Для 33-летнего футболиста год, помимо спортивных успехов, запомнился ещё и тем, что он стал самым популярным человеком в сети Instagram - 149 млн подписчиков.

В Рождество даже взрослые верят в чудо. Российская теннисистка Мария Шарапова не стала исключением. "Я редко засиживаюсь до полуночи, но скоро увижу тебя, Санта", — написала Мария на своей странице в Instagram.

Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 2018 года, а также бывший игрок "Зенита" Аксель Витсель вместе со своей семьей решил надеть одинаковые рождественские свитера с оленями.

А вот капитан питерского "Зенита" и игрок сборной Италии по футболу Доменико Кришито проявил больше фантазии и загрузил вот такую креативную фотографию.

В кругу семьи Рождество встретил игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски,

а также один из лучших баскетболистов современности Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Отсутствие снега - не помеха! Рождество можно встречать и на идеально подстриженной лужайке. Американский футболист Джози Алтидор и теннисистка Слоан Стивенс поздравляют всех с праздниками!

Латвийские спортсмены тоже порадовали своими фотографиями. Кристап Порзиньгис, который вот-вот должен вернуться в строй и начать играть в НБА, встретил праздники в кругу семьи,