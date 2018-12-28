Закатистов: в формировании правительства обсуждаются возможности компромисса

"Нам предложили выдвинуть кандидатов в премьер-министры, и мы это сделали. Кариньш высказал претензии к кандидатуре Гобземса, но мы как фракция решили ее не менять. Кариньш говорит тем не менее, что открыты двери для дальнейших дискуссий, и мы будем в них участвовать", - сказал политик.