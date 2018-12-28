Закатистов: в формировании правительства обсуждаются возможности компромисса

Сопредседатель партии "KPV LV" Атис Закатистов после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом указал на возможности компромисса в формировании правительства, но деталей не раскрыл.
Закатистов не стал прямо отвечать на вопрос, готова ли "KPV LV" отказаться от кандидатуры Алдиса Гобземса на должность министра внутренних дел.
"Нам предложили выдвинуть кандидатов в премьер-министры, и мы это сделали. Кариньш высказал претензии к кандидатуре Гобземса, но мы как фракция решили ее не менять. Кариньш говорит тем не менее, что открыты двери для дальнейших дискуссий, и мы будем в них участвовать", - сказал политик.
На вопрос, предложит ли "KPV LV" Гобземса как кандидата на другой министерский пост, Закатистов также не ответил ни утвердительно, ни отрицательно, отметив, что в неформальных переговорах речь шла о возможных компромиссах.
Он добавил, что дальнейшие шаги "KPV LV" станут известны после заседания фракции 3 января.