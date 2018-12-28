Пт, 28.12.2018
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Погода на субботу: местами моросящий дождь, местами снегопады

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу в Латвии будет облачно, повсеместно ожидаются небольшие осадки, в основном в виде моросящего дождя, прогнозируют синоптики.

На востоке Латвии ожидается также снегопад. Западный ветер будет слабый до умеренного, местами образуется туман.

Температура воздуха - от -1 до +1 градуса на востоке страны до +5 градусов на Курземском морском побережье.

В Риге в субботу временами возможен моросящий дождь, слабый северо-западный ветер сменится юго-западным. Температура воздуха - от +2 до +3 градусов.

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