Погода на субботу: местами моросящий дождь, местами снегопады
28 декабря 2018, 15:22
В субботу в Латвии будет облачно, повсеместно ожидаются небольшие осадки, в основном в виде моросящего дождя, прогнозируют синоптики.
На востоке Латвии ожидается также снегопад. Западный ветер будет слабый до умеренного, местами образуется туман.
Температура воздуха - от -1 до +1 градуса на востоке страны до +5 градусов на Курземском морском побережье.
В Риге в субботу временами возможен моросящий дождь, слабый северо-западный ветер сменится юго-западным. Температура воздуха - от +2 до +3 градусов.