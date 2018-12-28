Пуце: "Беседа с Вейонисом была краткая и хорошая"

Сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Сегодняшнюю беседу с Вейонисом Пуце охарактеризовал как краткую и хорошую.

Во время нее он известил президента о договоренности четырех партий сформировать правительство во главе с общим кандидатом в премьеры и направить его на утверждение в Сейме. Эти партии открыты также для участия в правящей коалиции партии "KPV LV", добавил он.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс ранее заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.