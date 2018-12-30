Цауня перешёл в "Елгаву" и намерен вернуться на поле

"Александр будет в тренерском штабе и будет делиться опытом с молодыми футболистами или как играющий, или как неиграющий тренер. Время покажет. Перед началом сезона посмотрим, в какой готовности находится Цауня и только тогда поймём, какая роль будет у него в команде", - заявил спортивный директов футбольного клуба "Елгава".