Вс, 30.12.2018
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Цауня перешёл в "Елгаву" и намерен вернуться на поле

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Александр Цауня

ФОТО: facebook.com/fkspartaksjurmala

Латвийский футболист Александр Цауня присоединился к тренерскому штабу "Елгавы", а также выразил желание вернуться на поле в качестве игрока, сообщает клуб.

30-летний Цауня часть минувшего сезона проработал в тренерском штабе юрмальского "Спартака". Он был заявлен и как игрок, но на поле так и не появился.

В данный момент Цауня посещает тренерские курсы B-UEFA, которые организовала Латвийская Федерация Футбола.

"Александр будет в тренерском штабе и будет делиться опытом с молодыми футболистами или как играющий, или как неиграющий тренер. Время покажет. Перед началом сезона посмотрим, в какой готовности находится Цауня и только тогда поймём, какая роль будет у него в команде", - заявил спортивный директов футбольного клуба "Елгава".

В прошлом году Цауня представлял команду РФШ, проведя за неё несколько матчей. Последний из которых состоялся 26 августа 2017 года.

С 2011 по 2017 год Цаня защищал цвета московского ЦСКА. За это время латвийский футболист трижды становился чемпионом России, а также дважды становился обладателем Кубка России.

За сборную Латвии Александр Цауня провёл 44 матча и забил 12 голов. В составе национальной команды в последний раз он появлялся осенью 2014 года.

Минувший сезон "Елгава", под управлением бывшего главного тренера сборной Латвии Марьяна Пахаря, завершила на шестой строчке чемпионата Латвии.

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