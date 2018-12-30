Цауня перешёл в "Елгаву" и намерен вернуться на поле

Латвийский футболист Александр Цауня присоединился к тренерскому штабу "Елгавы", а также выразил желание вернуться на поле в качестве игрока, сообщает клуб.
30-летний Цауня часть минувшего сезона проработал в тренерском штабе юрмальского "Спартака". Он был заявлен и как игрок, но на поле так и не появился.
В данный момент Цауня посещает тренерские курсы B-UEFA, которые организовала Латвийская Федерация Футбола.
"Александр будет в тренерском штабе и будет делиться опытом с молодыми футболистами или как играющий, или как неиграющий тренер. Время покажет. Перед началом сезона посмотрим, в какой готовности находится Цауня и только тогда поймём, какая роль будет у него в команде", - заявил спортивный директов футбольного клуба "Елгава".
В прошлом году Цауня представлял команду РФШ, проведя за неё несколько матчей. Последний из которых состоялся 26 августа 2017 года.
С 2011 по 2017 год Цаня защищал цвета московского ЦСКА. За это время латвийский футболист трижды становился чемпионом России, а также дважды становился обладателем Кубка России.
За сборную Латвии Александр Цауня провёл 44 матча и забил 12 голов. В составе национальной команды в последний раз он появлялся осенью 2014 года.
Минувший сезон "Елгава", под управлением бывшего главного тренера сборной Латвии Марьяна Пахаря, завершила на шестой строчке чемпионата Латвии.