Два самых агрессивных женских знака Зодиака

Конечно, характер девочки формируется не один год и зависит от многих факторов, но астрологи убеждены, что без влияния звезд здесь не обошлось, пишет Клубер.

Овен

Красная планета войны Марс, которая покровительствует Овну, сделала свое дело. Энергии у Овна хватает на многое. Однако сочетание со стихией огня порой сравнимо с мощным цунами.

Веселая и целеустремленная девчонка, способная здраво рассуждать и принимать решения, в одну минуту может превратиться в бунтарку, недовольную окружающими.

Особенно это касается молодых женщин, не готовых ограничиваться выкриками и битьем посуды. Последствия недовольства Овна бывают плачевнее.

Напористые и импульсивные девушки желают получать удовольствие от всех проявлений жизни.

Пока женщине-Овну хорошо, она никому вреда не причинит. Но любой неприятный раздражитель легко выводит ее из равновесия.

Для Овна ничего не стоит переместиться с дружеской вечеринки на ратное поле боя, став зачинщицей, главной участницей и победительницей. Если же победа досталась противнику, она будет мстить.

Овну чужды гуманизм и снисходительность инфантильных личностей. Альфа-природа требует добиваться желаемого любой ценой. Огненная стихия не щадит никого.

Только с возрастом яростная воительница находит баланс между эмоциональным возбуждением и показательным спокойствием.

Скорпион

У этих барышень в голове живут настоящие монстры. Они не вспыхивают словно спичка, не действуют спонтанно. Они терпеливо ждут своего часа для нападения.

Гнев Скорпиона - словно яд, который после укуса начинает медленно действовать, заставляя жертву страдать. При этом поражения будут разрушительными.

Принадлежность к водной стихии обуславливает глубину любых чувств, в том числе чувства мщения. Приветливая и неразговорчивая девушка в душе настоящая Фурия (богиня мести в древнегреческой мифологии), готовая сбросить маску и высказать все, что накопилось, самыми ядовитыми словами. При этом нужно отдать должное женщинам-Скорпионам - их злость всегда обоснованна, логична и имеет убийственные аргументы.

Накопление негатива обычно незаметно окружающим.

Скорпион годами может помнить обиду и желать отмщения. Близким людям полезно знать, что Скорпион не чудовище и сможет многое простить. Но нужно честно признать свои ошибки и попросить прощения.

В целом жить с женщиной-Скорпионом очень интересно. Ее скрытность интригует, а гипнотический взгляд - завораживает. Самых больших неприятностей от девушки можно ожидать в случае измены - ее Скорпион не простит и никогда не забудет.

Об агрессии других знаков Зодиака

Любого человека можно вывести из себя, просто все по-разному проявляют свое недовольство.

Телец - это эталон терпения. Если вовремя попросить прощения у Тельца, скандала вообще можно избежать. Но если этот вулкан взорвется - мало не покажется никому.

Близнецы достаточно саркастичны. Легко вступают в перепалку, находят обидные слова и желают остаться победителем ироничного остроумия.

Рак старается в своих целях использовать слабые стороны противника. Может посплетничать. Но в целом это добрый знак, предпочитающий смотреть на конфликты со стороны.

Лев - натура непредсказуемая. Видимый промах может оставить без внимания, но уцепиться за какую-нибудь мелочь. Однако быстро остынет.

Дева стремится к чистоплотности во всем, в том числе в отношениях. В случае недоразумения поймет и простит.

Весы вообще стараются избегать острых углов. Не любят раздоров, противостояний и бегут от них.

Стрелец - обидчик разговорного жанра, умеющий вовремя остановиться, и пойти на компромисс.

Козерог непросто рассердится. Он проанализирует ссору и будет не раз о ней напоминать.

Водолей имеет повышенную склонность к непредсказуемой агрессии. Накопившиеся обиды в какой-то момент выплескиваются, и тогда ссоры и конфликта не избежать.