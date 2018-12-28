Латковскис: кроме Гобземса у "KPV LV" много других кандидатов на пост главы МВД

У партии "KPV LV" кроме политика Алдиса Гобземса есть достаточно много других кандидатов на должность министра внутренних дел, сказал сегодня журналистам после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.
"KPV LV" выдвинула на пост главы МВД кандидатуру Гобземса, но кандидат "Нового Единства" в премьеры Кришьянис Кариньш отклонил его кандидатуру.
Латковскис заявил, что сейчас при поддержке президента формируется правительство, в котором предположительно будут представлены пять партий. Однако он не исключает, что может сложиться ситуация, когда правительство придется формировать четырем партиям.
Как сообщалось, сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.
Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс ранее заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.
Сегодня представители шести правоцентристких партий встречаются с президентом Раймондом Вейонисом.