Латковскис: кроме Гобземса у "KPV LV" много других кандидатов на пост главы МВД

"KPV LV" выдвинула на пост главы МВД кандидатуру Гобземса, но кандидат "Нового Единства" в премьеры Кришьянис Кариньш отклонил его кандидатуру.

Латковскис заявил, что сейчас при поддержке президента формируется правительство, в котором предположительно будут представлены пять партий. Однако он не исключает, что может сложиться ситуация, когда правительство придется формировать четырем партиям.

Как сообщалось, сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс ранее заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.