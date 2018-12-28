Пт, 28.12.2018
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Эдди Мерфи впервые встретил Рождество с десятью детьми!
ФОТО

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Эдди Мерфи

ФОТО: FRED PROUSER/REUTERS/Scanpix

Известный голливудский актер Эдди Мерфи, который недавно стал отцом в десятый раз, впервые собрал всех своих детей на Рождество.

Соблюдая рождественские традиции, Эдди Мерфи решил провести этот день в кругу семьи.

Актер, который менее месяца назад стал отцом в десятый раз, собрал всех своих наследников под одной крышей. Семейные снимки с празднования Рождества в доме Мерфи опубликовала его 29-летняя дочь Брия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas!!! 🎄

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В таком многочисленном составе семья впервые встретила Рождество. Если вы не заметили - присмотритесь внимательнее:

на кадрах запечатлена и новорожденная дочь актера, которую ему подарила его возлюбленная Пейдж Бутчер (малышка как раз у нее на руках).

Пара встречается с 2016 года и воспитывает также двухлетнюю Иззи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daddy’s girls (missing Izzy) #HappyHolidays 🎄🎅🏿

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Кроме того, у Эдди есть пятеро детей от экс-супруги Николь и еще трое - от разных девушек, в том числе дочь Энджел от солистки Spice Girls Мел Би.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ФОТОГАЛЕРЕЯ: Американский комик Эдди Мерфи

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