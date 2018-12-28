Эдди Мерфи впервые встретил Рождество с десятью детьми!

Соблюдая рождественские традиции, Эдди Мерфи решил провести этот день в кругу семьи.

Актер, который менее месяца назад стал отцом в десятый раз, собрал всех своих наследников под одной крышей. Семейные снимки с празднования Рождества в доме Мерфи опубликовала его 29-летняя дочь Брия.

В таком многочисленном составе семья впервые встретила Рождество. Если вы не заметили - присмотритесь внимательнее:

на кадрах запечатлена и новорожденная дочь актера, которую ему подарила его возлюбленная Пейдж Бутчер (малышка как раз у нее на руках).

Пара встречается с 2016 года и воспитывает также двухлетнюю Иззи.

Кроме того, у Эдди есть пятеро детей от экс-супруги Николь и еще трое - от разных девушек, в том числе дочь Энджел от солистки Spice Girls Мел Би.