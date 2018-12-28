Вейонис усматривает значительный прогресс в переговорах о формировании правительства

Кандидата в премьеры, которому доверено формирование следующего правительства, Вейонис сегодня не назвал.

Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, Вейонис считает, что достигнутый прогресс может позволить в январе утвердить правительство и взяться за неотложные дела, в первую очередь - за упорядочение финансового сектора и выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе "Moneyval".

"Можно положительно оценить достигнутое соглашение о ядре нового правительства, которое могут составить четыре партии - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!"", - отметил президент.

Важно до конца следующей недели договориться о поддержке одного кандидата в премьер-министры и прийти к компромиссам, чтобы начать работу над выполнением данных избирателям обещаний и умножить доверие общества к политикам и политическим процессам в стране в целом, подчеркнул глава государства.

Вейонис ранее уже заявил, что политического кризиса в Латвии нет - идет демократический процесс формирования правительства и есть возможность, действуя ответственно, сформировать стабильное правительство под руководством одной из представленных в Сейме партий, отметили в президентской канцелярии.

Сегодня Вейонис встретился с председателями парламентских фракций Новой консервативной партии Ютой Стрике и "KPV LV" Атисом Закатистовым, представителями фракций "Для развития/За!" Юрисом Пуце и национального объединения "За права человека в единой Латвии" Инарой Мурниеце, председателями фракций "Нового Единства" Айнаром Латковскисом и Союза "зеленых" и крестьян Улдисом Аугулисом.

Сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Эти партии поддерживают присоединение к правящей коалиции также партии "KPV LV" и ждут от нее ответа до 3 января.

Как сообщалось, 6 октября президент Вейонис поручил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем - представителю партии "KPV LV" Алдису Гобземсу. Обе попытки закончились безрезультатно.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.