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В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Кокорина; ее посетили 6 человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, находящегося вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в СИЗО по обвинению в хулиганстве и причинении вреда здоровью.

Мероприятие прошло в пятницу у памятника Сергею Кирову около «Газпром Арены» на Крестовском острове. Поддержать футболиста пришли шесть человек.

«Я пришла сюда как мама, как болельщица и как человек. Было бы правильным наказанием отправить их в детские дома, чтобы они там эти два месяца тренировали ребят», — сказала одна из участниц акции.

18 декабря Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года. Футболисты находятся в СИЗО более двух месяцев. С 8 ноября им сократили время пребывания в спортзале. Администрация изолятора объявила игрокам, что им разрешено тренироваться лишь два раза в неделю вместо пяти.

Спортсмены были помещены под стражу из-за двух драк, которые они устроили в центре Москвы в октябре. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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