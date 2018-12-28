В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Кокорина; ее посетили 6 человек

Мероприятие прошло в пятницу у памятника Сергею Кирову около «Газпром Арены» на Крестовском острове. Поддержать футболиста пришли шесть человек.

«Я пришла сюда как мама, как болельщица и как человек. Было бы правильным наказанием отправить их в детские дома, чтобы они там эти два месяца тренировали ребят», — сказала одна из участниц акции.

18 декабря Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года. Футболисты находятся в СИЗО более двух месяцев. С 8 ноября им сократили время пребывания в спортзале. Администрация изолятора объявила игрокам, что им разрешено тренироваться лишь два раза в неделю вместо пяти.