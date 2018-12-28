Итоги года: эксперты назвали и показали ТОП-100 красивейших людей мира

Традиционно к концу года TC Candler подвел итоги и опубликовал рейтинг ста самых красивых людей мира - 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces. Среди женщин в этом году лидером стала французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, а среди мужчин - американский актер Джейсон Момоа, сообщает Корреспондент.net.