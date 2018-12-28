Пт, 28.12.2018
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Итоги года: эксперты назвали и показали ТОП-100 красивейших людей мира
Смотрите, кто они!

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Тилан Блондо

ФОТО: скриншот видео

Лидером в списке среди женщин признана фотомодель и актриса Тилан Блондо, а среди мужчин - актер Джейсон Момоа.

Традиционно к концу года TC Candler подвел итоги и опубликовал рейтинг ста самых красивых людей мира - 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces. Среди женщин в этом году лидером стала французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, а среди мужчин - американский актер Джейсон Момоа, сообщает Корреспондент.net.

В женском рейтинге на втором месте расположилась тайваньская певица и танцовщица Чжоу Цзыюй (Tzuyu), а замкнула тройку лидеров израильская модель Яэль Шелбиа.

Что касается мужчин, то следом за лидером рейтинга, звездой фильма "Аквамен", идут южнокорейский певец и телеведущий Ким Джонг Кук, а также актер Идрис Эльба.

Полный перечень ТОП-100 красивейших людей:

Женский рейтинг

Мужской рейтинг

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