Итоги года: эксперты назвали и показали ТОП-100 красивейших людей мира
Лидером в списке среди женщин признана фотомодель и актриса Тилан Блондо, а среди мужчин - актер Джейсон Момоа.
Традиционно к концу года TC Candler подвел итоги и опубликовал рейтинг ста самых красивых людей мира - 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces. Среди женщин в этом году лидером стала французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, а среди мужчин - американский актер Джейсон Момоа, сообщает Корреспондент.net.
В женском рейтинге на втором месте расположилась тайваньская певица и танцовщица Чжоу Цзыюй (Tzuyu), а замкнула тройку лидеров израильская модель Яэль Шелбиа.
Что касается мужчин, то следом за лидером рейтинга, звездой фильма "Аквамен", идут южнокорейский певец и телеведущий Ким Джонг Кук, а также актер Идрис Эльба.
Полный перечень ТОП-100 красивейших людей:
Женский рейтинг
Мужской рейтинг