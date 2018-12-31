Специи, чаи, фрукты и овощи, стимулирующие работу желудочно-кишечного тракта
Во время праздников на пищеварительную систему приходится дополнительная нагрузка даже в том случае, если человек следит за содержимым тарелки и количеством съедаемого - как правило, мы употребляем более жирную и тяжелую пищу, к тому же в бóльших количествах, чем обычно. Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле рассказывает, что для стимулирования работы желудочно-кишечного тракта лучше всего пить много воды и двигаться, а также включать в рацион различные лекарственные растения, специи, фрукты и овощи, оказывающие на пищеварение стимулирующее действие.
"Праздничное время - это настоящий вызов для пищеварительной системы, поэтому чем больше мы стараемся ей помочь, тем легче будет организму выполнять свои функции и тем лучше будет наше самочувствие. Особенно полезно включать в праздничное меню различные вкусные и полезные для организма продукты, способствующие пищеварению.
Они способны устранить вздутие живота и спазмы, они ускоряют обмен веществ, стимулируют расщепление жиров, а также уменьшают чувство тяжести в желудке",
- поясняет фармацевт.
Продукты, которые рекомендуется включить в праздничное меню:
Вода
Помимо различных подслащенных или крепленых напитков обязательно нужно пить воду. Вода должна быть теплой, в нее можно добавить лимон, который поможет очистить организм от скопившихся побочных продуктов обмена веществ, и мед, помогающий нейтрализовать газы в пищеварительной системе.
Специи
Специи не только улучшают вкус еды, но и помогают сократить количество добавляемой в блюдо соли. Самые полезные для пищеварительной системы специи:
- Черный перец: стимулирует выделение слюны и желудочного сока, а также секрецию пищеварительных ферментов.
Перец нужно измельчать непосредственно перед добавлением в блюдо, в противном случае он не даст нужного эффекта.
- Кориандр: масло его семян устраняет спазмы и расслабляет мускулатуру пищеварительных органов.
- Имбирь: предотвращает скопление газов и спазмы в брюшной полости, уменьшает тошноту, ускоряет обмен веществ, а также способствует появлению чувства сытости.
- Чеснок: улучшает расщепление и выведение жиров из организма.
- Корица: регулирует уровень инсулина в крови, ускоряет обмен веществ.
- Тмин: помогает уменьшить вздутие живота, процессы брожения в кишечнике, успокаивает спазмы, предотвращает скопление газов, отрыжку, чувство тяжести в желудке.
- Розмарин и кардамон: обе специи помогут избежать вздутия живота.
Чаи
- Мятный чай: предотвращает чрезмерное газообразование, уменьшает нарушения работы желудочно-кишечного тракта.
- Ромашковый чай: подойдет, если нужно уменьшить вздутие и спазмы в животе, улучшить работу пищеварительной системы, стимулировать выделение желчи.
- Имбирный чай: устраняет тошноту, расслабляет мышцы желудка, уменьшает газообразование и вздутие живота, а также стимулирует и ускоряет обмен веществ.
- Тминный чай: помогает уменьшить чувство тяжести, когда съедено слишком много и еда была слишком тяжелой и жирной, предотвращает чрезмерное газообразование.
Фрукты
- Лимоны: улучшают пищеварение, стимулируют выделение пищеварительных соков, уменьшают вздутие живота, тошноту, изжогу и запоры. Главное преимущество лимона - его способность ощелачивать внутреннюю среду организма.
Хотя лимон кислый на вкус, в процессе его переваривания образуется щелочное вещество (цитрат), которое ощелачивает внутриклеточную жидкость.
Не зря лимон так широко применяется в кулинарии для приготовления как сладких, так и соленых блюд, к тому же у него есть и другие полезные свойства, например, способность уменьшать чувство маслянистости во вкусе - поэтому его часто включают в состав различных салатных соусов.
- Бананы: содержащаяся в них клетчатка помогает кишечнику правильно функционировать, облегчает его работу и не дает возникать запорам.
Бананы действуют также в качестве пребиотиков (вещества, способствующие росту определенных бактерий) и стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.
Кроме того, содержащийся в бананах калий приводит в баланс уровень соли в организме.
- Яблоки: содержат пектин (вид клетчатки, действующий как пребиотик), то есть питают "хорошие" бактерии в кишечном тракте.
- Мандарины: улучшают процессы обмена веществ.
Квашеные, ферментированные, кисломолочные продукты
Ферментированные продукты помогают восстановить баланс бактерий в кишечном тракте, улучшают процессы пищеварения.
Квашеные и кисломолочные продукты - это отличный источник ферментов, необходимых для переваривания, всасывания и использования полученных из еды питательных веществ.
- Квашеная капуста: содержит много полезных бактерий, воздействие которых на здоровье сложно переоценить. Квашеная капуста не только обладает пробиотическими свойствами (пробиотики - живые организмы, благоприятно влияющие на работу организма) - это также богатый источник клетчатки.
- Квашеные огурцы: прекрасный источник пробиотических бактерий, улучшающих здоровье пищеварительного тракта.
- Йогурт - еще один из наиболее эффективных источников пробиотиков, содержит молочную кислоту и бифидобактерии.
- Кефир: содержит молочную кислоту, предотвращающую гнилостные процессы, и таким образом
защищает организм от накопления нежелательных продуктов обмена веществ, которые могут вызвать различные заболевания.
Кефир содержит значительное количество сложных и полимерных углеводов - олигосахаридов, являющихся пищей для полезных бактерий.