Специи, чаи, фрукты и овощи, стимулирующие работу желудочно-кишечного тракта

Во время праздников на пищеварительную систему приходится дополнительная нагрузка даже в том случае, если человек следит за содержимым тарелки и количеством съедаемого - как правило, мы употребляем более жирную и тяжелую пищу, к тому же в бóльших количествах, чем обычно. Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле рассказывает, что для стимулирования работы желудочно-кишечного тракта лучше всего пить много воды и двигаться, а также включать в рацион различные лекарственные растения, специи, фрукты и овощи, оказывающие на пищеварение стимулирующее действие.