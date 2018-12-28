Сб, 29.12.2018
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19-летний финн обчистил лотерею и сбежал в Эстонию со 150 000 евро

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Из сейфа финского организатора лотерей - компании Veikkaus - исчезло 150 000 евро. Полиция подозревает одного из сотрудников, который, предположительно, сбежал в Эстонию.

По сообщению полиции, деньги были украдены из находящегося в Вантаа офиса фирмы в минувшую субботу. Подозреваемый - молодой человек 1999 года рождения, сотрудник Veikkaus, передает газета Ilta-Sanomat.

По словам представителя предприятия, перед праздниками подозреваемый посреди рабочего дня сообщил, что ему стало плохо, и ушел.

«На записи с камеры видеонаблюдения видно, как подозреваемый берет деньги из сейфа и уходит с рюкзаком за спиной и с пакетом в руках», - сообщил комиссар полиции Симо Кауппинен.

Подозреваемый объявлен в розыск. По данным полиции, в тот же день он отбыл в Таллинн.

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