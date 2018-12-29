В Хабаровском крае сошли несколько снежных лавин. Погибли люди

Несколько снежных лавин сошли на поселок Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края в России утром 29 декабря. Под снегом оказались 10 человек, двое из них погибли, сообщает ТАСС.
Первая лавина сошла на компрессорную станцию местного золотодобывающего предприятия АО "Многовершинное", где в это время находился один человек.
К нему на помощь выдвинулась группа спасателей золотодобывающей компании из десяти человек. Их накрыло следующей сошедшей лавиной.
К настоящему времени удалось найти девятерых человек.
Двое из них погибли, семеро в тяжелом состоянии доставлены в больницу поселка. Поиски еще одного пропавшего продолжаются. Заблокированному в здании рабочему ничего не угрожает.
В связи со сходом лавин в Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Местные власти пообещали оказать материальную поддержку пострадавшим. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).