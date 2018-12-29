В Хабаровском крае сошли несколько снежных лавин. Погибли люди

Первая лавина сошла на компрессорную станцию местного золотодобывающего предприятия АО "Многовершинное", где в это время находился один человек.

К нему на помощь выдвинулась группа спасателей золотодобывающей компании из десяти человек. Их накрыло следующей сошедшей лавиной.

К настоящему времени удалось найти девятерых человек.

Двое из них погибли, семеро в тяжелом состоянии доставлены в больницу поселка. Поиски еще одного пропавшего продолжаются. Заблокированному в здании рабочему ничего не угрожает.

В связи со сходом лавин в Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации.