Сб, 29.12.2018
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В Хабаровском крае сошли несколько снежных лавин. Погибли люди

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Иллюстративное фото

ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

Несколько снежных лавин сошли на поселок Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края в России утром 29 декабря. Под снегом оказались 10 человек, двое из них погибли, сообщает ТАСС.

Первая лавина сошла на компрессорную станцию местного золотодобывающего предприятия АО "Многовершинное", где в это время находился один человек.

К нему на помощь выдвинулась группа спасателей золотодобывающей компании из десяти человек. Их накрыло следующей сошедшей лавиной.

К настоящему времени удалось найти девятерых человек.

Двое из них погибли, семеро в тяжелом состоянии доставлены в больницу поселка. Поиски еще одного пропавшего продолжаются. Заблокированному в здании рабочему ничего не угрожает.

В связи со сходом лавин в Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Местные власти пообещали оказать материальную поддержку пострадавшим. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

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