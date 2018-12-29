Сломаны ребра, изрезано лицо - девушка чуть не умерла. Парень обвинил сотрудника полиции

Мужчина написал следующий пост:

"Приветствую друзья!

21.12.2018 произошло нападение на мою девушку Анну Евсееву, в результате которого она была избита, ее лицо, шея изрезаны, проколоты легкие, сломаны ребра. Во время операции она практически умерла.

Человек, который это сделал, 20 лет проработал в полиции и есть подозрения, что полиция его защищает, потому что вероятно старые связи.

Прошу max share, чтобы этот рецидив против моей девушки не замолчали или не переоформили в телесные повреждения средней тяжести.

Прошу max share".

Этим постом поделились более 5000 раз, некоторые комментаторы возмущены произволом, некоторые просят подробности и предлагают помощь, а некоторые отмечают, не "fake news" ли это?

В Госполиции подтвердили, что происшествие имело место, отметив, что лица были знакомы между собой, пишет портал Apollo.