Сб, 29.12.2018
Если голубь наделал вам на голову, то не надо пытаться убить всех птиц, которые есть в мире. депутат Логита Чигане

Сломаны ребра, изрезано лицо - девушка чуть не умерла. Парень обвинил сотрудника полиции

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Пользователь социальной сети Facebook распространил сообщение о том, что его подруга пережила тяжелое нападение и во время операции чуть не распрощалась с жизнью. Он отметил, что нападающий проработал в полиции 20 лет и, возможно, использует старые связи. 

Мужчина написал следующий пост:

"Приветствую друзья!

21.12.2018 произошло нападение на мою девушку Анну Евсееву, в результате которого она была избита, ее лицо, шея изрезаны, проколоты легкие, сломаны ребра. Во время операции она практически умерла.

Человек, который это сделал, 20 лет проработал в полиции и есть подозрения, что полиция его защищает, потому что вероятно старые связи.

Прошу max share, чтобы этот рецидив против моей девушки не замолчали или не переоформили в телесные повреждения средней тяжести.

Прошу max share".

Этим постом поделились более 5000 раз, некоторые комментаторы возмущены произволом, некоторые просят подробности и предлагают помощь, а некоторые отмечают, не "fake news" ли это?

В Госполиции подтвердили, что происшествие имело место, отметив, что лица были знакомы между собой, пишет портал Apollo.

"Да, в рижском участке в Кенгарагсе 21 декабря зарегистрирован случай, когда между двумя знакомыми между собой лицами разгорелся конфликт, в результате которого одной из сторон были нанесены телесные повреждения. Второе лицо задержано, и в Госполиции по этому случаю возбужден уголовный процесс, а также выясняются обстоятельства происшествия".

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