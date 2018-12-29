Российского актера через суд заставляют признать дочь

Звезда сериала "Кадеты" и фильма "Елки" отказывается признавать отцовство, хотя мать ребенка готова на ДНК-тест.
Российский актер 29-летний Александр Головин является отцом 8-месячной девочки, которую не хочет признавать. Об этом, со слов матери девочки, рассказывает Super.
Светлана Белогурова 32-летняя танцовщица утверждает, что отцом ее дочери является актер Александр Головин. Женщина утверждает, что он знает о рождении дочери, но не признает ее.
Пара познакомилась на съемках и между ними завязался роман, после чего Белогурова забеременела.
Женщина сообщает, что пыталась связаться с Головиным, но он не отвечает на ее звонки. После этого Белогурова обратилась к юристам в надежде заставить актера признать отцовство.
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Сегодня моему Ангелу , Оливочке, 8 месяцев. Хочу сказать вот что. Дети - никогда не могут быть чьей то ОШИБКОЙ, никогда. Это Подарок Господа,это Чудо Природы - что женщина может родить нового человека, это жизнь, это смысл её, это продолжение рода для мужчин , это гордость , это вообще наше предназначение !!!! Те кто считают, что оставляя ребёнка - вы обретаете много проблем, то проблемы и будут. У меня много забот, много любви, и не хватает иногда просто времени на то, чтобы полноценно позаниматься с ней, поиграть, потому что по-мимо этого надо сделать 100% того что за меня не сделаете никто. ( это и печалит ) я хочу больше быть с ней в плане развития, игр,занятий....иногда хочется «забить» на уборку, но не могу позволить чтоб ребёнок ползал по пыльному полу и т.д. ( это банальности я знаю, просто я рассуждаю ). Ещё знаете, хочется чтоб мне Мужчина мечты приготовил ужин, завтрак и обед 😆🙌🏼😂🌪, потому что я перестала это вообще делать ( не успеваю )... Да, я как и все могу уставать, садиться батарея...да да да... Но я ни за что не верну всё обратно, лишь бы жить так же как раньше без Оливии. Ни за что! Нет.☝🏽 Самой сложно, безусловно. Но я надеюсь, что в нашей жизни появится тот, кто станет надежным плечом и опорой для нас, хрупких девочек ,со стальным характером.... 8 месяцев бесконечного счастья!!!! Время не лети!!!! Я просто не успеваю 🙌🏼 ты так выросла..... моя девочка.....♥️. #8месяцев #счастья #деньрождени #minihappybirthday #mylove #myprincess #дети #смыслжизни #бесконечнаялюбовь #детствооливии
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Оливушке сегодня 7 месяцев.! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 Давайте все мысленно пожелаем моему котёнку выздороветь🙏🏽. И ещё, всем деткам и мамам, желаю найти отличного Педиатра- это сейчас редкость небывалая!!!! У нас вот не очень, потому что вовремя ничего не лечит, не видит- но зато миллиард лекций его медсестра и он читают мне про Прививки. При том предлагают их прям «Щасссс» сделать ... На что я у них спросила : ребят, а вы не хотите сначала может вылечить ребёнка, поставить диагноз хотя бы, и самое главное слать Анализы крови и мочи?! Сразу тему прививок опустили, и пожелали не переживать , т.к все дети болеют до 1 года- терпите. Ну и не с желанием ставят мед.отвод... Класс??? Идеально..../ сарказм /. Так вот я всем желаю, чтоб ваши дети не болели! А если вдруг это случилось, то чтоб вам попадались самые крутые настоящие Доктора , которые достойны этой профессии , ведь мы доверяем им самое важное - наше будущее, наше сокровище, наше самое любимое - это наших детей. Я пошла целовать мою дочь, и вы своих не забудьте ❤️🌸🙌🏼🙏🏽😘 #7месяцев #детствоОливии #мояКоролева #мояСамаяСладкаяДевочка #деньрождения #маленькаядевочка #littlebaby #baby #mom #minihappybirthday #november
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История о моем враче во время беременности. К счастью и радости моей, у меня из «прошлой» жизни остался друг, и про профессии он врач акушер Гинеколог, Закончил кафедру ФПК ППС Перенатальный центр 5 Роддома в Краснодаре...со стажем уже 10 лет... Честно, я никогда не думала, что обращусь к нему и он так мне поможет. С самого начала, я сообщила ему о беременности, испугавшись поликлиники Москвы и их отвратительное отношение к таким как я ( с временной пропиской «Не Москвичкой») Действительно было страшно, что что то упустят, не досмотрят, да и искреннее никто и не скажет : как лучше и что лучше пить или не пить вовсе.... Поэтому ,Юнусов Рамиль - это было мое спасение.! И я не ошиблась в нём! С 5 недель, я обратилась к нему, он живет в Краснодаре, действующий врач. Человек сразу направил меня на все нужные Анализы, Узи, прописал от А до Я все витамины.... и самое главное он всегда отвечал на мои бредовые «Беременные» вопросы-страхи... и всегда успокаивал и угадывал. На телефоне был в любое время. Благодаря таким внимательным как он, врачам, я смею заверить вас, что можно беременеть и рожать спокойно... Мало есть врачей, которые с преданностью относятся к своей работе...мало очень. К Беременным так вообще большая часть, относиться как умалишенным....от чего просто невыносимо. Начнёшь что то говорить, тебе в ответ: милочка, не нервничайте, вам не положено, все рожали и вы не исключение тут . Ептеть...И закрыли рот. Вообщем, скажу так, благодаря Рамилю, я вовремя всё сдала, вовремя всё пропила ( да да, чтоб ребёнок формировался, не надо говорить что только апельсинки вас спасут)....И так же именно он мне определил что у меня начались схватки. Он научил меня дышать и не бояться. Я б хрен поняла как там что происходит во время родов, вообще 60% оказывается не знала. А он разжевал и в рот положил , как говорится. Спасибо и низкий поклон за самый ответственный и важный период- за ведение моей беременности. И да, он не сюсюкает, он по факту, и оперативно Решает вопросы и проблемы- для меня это было самым лучшим вариантом. Всем кто беременный или планирует - welcome, врач👨⚕️ вам в помощь. Рожала я не у него ( мой загон, так как мы друзья 🤪) Продолжение 👇🏽
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Мысль дня: нас мутузит по таким испытаниям каждый день, не знаешь чего ожидать от человека который встретиться тебе : либо это Водитель такси, либо управляющий соц зашиты, либо вахтёр элитного дома, либо продавец, либо вообще мимо проходящая дама коренная москвичка и явно при должности ( но мне она встретилась просто на улице помогая найти нужную улицу и добра в ней было немеренно).... так я вот о чем. Клянусь, все 50/50 либо злые либо добрые...И на этом контрасте, как будто проверяет там 🙏🏽Он свыше, останусь ли я в итоге доброй, либо обозлюсь и стану ворчливым человеком .... Честно остаюсь доброй, не привлекает меня зло....Срывает конечно, когда хамят, прям очень, я как спичка зажигаюсь ( это в моем характере, стихия 🙄🔥, где то это плюс, а так то это минус).... Но меня хватает в гневе на 5-10 мин...Потом понимаю что это не мое, прям фу фу фу... ВЫДЫХАЮ..... И пишу вам, Человеки...вот каждый из вас, правда будьте добрее... блин лишний раз улыбнуться прохожему... это уже хорошо( для вас в 1-ю очередь, ну и для того с кем общаетесь тоже бонус), главное делать это по кайфу, а не лишь бы. Не срывайте зло на чужих людях, они не виноваты в ваших проблемах ... От 💩 уже тошнит... Знаю эта истина обыденная- но от улыбки станет всем светлей- это факт. Сегодня было Капитал Шоу Не поле Чудес. Но я выдохнула, обняла дочь, и мы стали улыбаться друг другу....- это важно, это главное .... берегите друг друга. Если вам некого обнять, то мысленно обнимите себя, и прижмите как самого любимого человека.... #возлюбиближнегосвоего #добро Пусть ваш ❤️ будет ответной улыбкой нам. 😉 #улыбка Не будьте неудовлетворенными злючками 👹