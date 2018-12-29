Российского актера через суд заставляют признать дочь

Российский актер 29-летний Александр Головин является отцом 8-месячной девочки, которую не хочет признавать. Об этом, со слов матери девочки, рассказывает Super.

Светлана Белогурова 32-летняя танцовщица утверждает, что отцом ее дочери является актер Александр Головин. Женщина утверждает, что он знает о рождении дочери, но не признает ее.

Пара познакомилась на съемках и между ними завязался роман, после чего Белогурова забеременела.

Женщина сообщает, что пыталась связаться с Головиным, но он не отвечает на ее звонки. После этого Белогурова обратилась к юристам в надежде заставить актера признать отцовство.