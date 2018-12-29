Сб, 29.12.2018
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Предпоследний день года зимы не принесет. Только туман и дождь

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Туманное утро в столице. Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В предпоследний день года погода в Латвии не изменится, прогнозируют синоптики.

Небо будет пасмурным, во многих местах ожидается дымка, местами - туман, небольшой дождь и снег.

Больше осадков в воскресенье днем и вечером будет на юге Курземе.

Ожидается безветренная погода или со слабым ветром, температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В Риге завтра временами возможны моросящий дождь и туман, температура воздуха составит +1..+3 градуса.

Галерея: Туманное утро в столице

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