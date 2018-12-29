Предпоследний день года зимы не принесет. Только туман и дождь
29 декабря 2018, 16:27
В предпоследний день года погода в Латвии не изменится, прогнозируют синоптики.
Небо будет пасмурным, во многих местах ожидается дымка, местами - туман, небольшой дождь и снег.
Больше осадков в воскресенье днем и вечером будет на юге Курземе.
Ожидается безветренная погода или со слабым ветром, температура воздуха составит -1..+4 градуса.
В Риге завтра временами возможны моросящий дождь и туман, температура воздуха составит +1..+3 градуса.
Галерея: Туманное утро в столице