"Бешеной стюардессе" Туктамышевой исполнилось 22

17 декабря свой 22-й день рождения отпраздновала российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Несмотря на довольно солидный возраст для фигурного катания, спортсменка успешно конкурирует в этом сезоне с более юными соперницами, пишет gazeta.ru.
Она выиграла два турнира серии "Б" Finlandia Trophy и Lombardia Trophy, стала первой на этапе Гран-при в Канаде, обогнав Евгению Медведеву, и взяла бронзу этапа в Японии.
В финале Гран-при фигуристка заняла третье место, пропустив вперед только олимпийскую чемпионку Алину Загитову и 16-летнюю японку Рику Кихиру.
Туктамышева владеет самым сложным прыжком в женском взрослом катании – тройным акселем, который исполняют единицы спортсменок во всем мире.
Помимо технической одаренности, ученица Алексея Мишина поражает публику зашкаливающим артистизмом.
Зрители особенно полюбили образ бешеной стюардессы, который Туктамышева воплотила в своем показательном выступлении.