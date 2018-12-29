"Бешеной стюардессе" Туктамышевой исполнилось 22

17 декабря свой 22-й день рождения отпраздновала российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Несмотря на довольно солидный возраст для фигурного катания, спортсменка успешно конкурирует в этом сезоне с более юными соперницами, пишет gazeta.ru.