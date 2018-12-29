Сб, 29.12.2018
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"Бешеной стюардессе" Туктамышевой исполнилось 22

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ФОТО: instagram.com/liza_tuktik

17 декабря свой 22-й день рождения отпраздновала российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Несмотря на довольно солидный возраст для фигурного катания, спортсменка успешно конкурирует в этом сезоне с более юными соперницами, пишет gazeta.ru.

Она выиграла два турнира серии "Б" Finlandia Trophy и Lombardia Trophy, стала первой на этапе Гран-при в Канаде, обогнав Евгению Медведеву, и взяла бронзу этапа в Японии. 

В финале Гран-при фигуристка заняла третье место, пропустив вперед только олимпийскую чемпионку Алину Загитову и 16-летнюю японку Рику Кихиру.

Туктамышева владеет самым сложным прыжком в женском взрослом катании – тройным акселем, который исполняют единицы спортсменок во всем мире. 

Помимо технической одаренности, ученица Алексея Мишина поражает публику зашкаливающим артистизмом.

Зрители особенно полюбили образ бешеной стюардессы, который Туктамышева воплотила в своем показательном выступлении.

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