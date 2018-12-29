СМИ объяснили причины жестокого поведения Башарова

СМИ продолжают обсуждать новый эпизод рукоприкладства актера Марата Башарова по отношению к его жене Елизавете Шевырковой. Ранее брат девушки рассказал о том, что пьяный актер напал на свою супругу в лифте и сломал ей нос.

По мнению журналистов, причиной столь жестокого поведения Башарова может являться тот факт, что сам он часто терпел побои со стороны своей матери.

Психологи рассказали, что мать в семье Башарова была главной и вела себя как тиран. Марат рос тихим и зажатым ребенком, и очень боялся свою мать, которая часто избивала его ремнем. По признанию актера, порой травмы были такими серьезными, что он даже не мог сидеть.

Во взрослом возрасте он также боялся перечить своей матери. Он даже не позволял закурить при ней. Как утверждает Vistanews, из-за властной женщины страдала бывшая избранница Башарова - фигуристка Татьяна Навка. Известно, что олимпийская чемпионка не понравилась матери актера и другим татарам из общины Башарова.

Семейную драму Башарова прокомментировала известный российский блогер Лена Миро. По ее мнению, Елизавета Шевыркова решила умолчать о побоях и не писать заявление в полицию, подобно большинству жертв домашнего насилия.

"Жертвы домашнего насилия молчат до последнего. Не потому, что дуры, а потому, что им стыдно признаться в том, что их бьют дома. Вторая причина, по которой молчат жертвы домашнего насилия, - страх перед будущим.

"А куда я пойду?" - думает женщина, на которую поднимает руку муж", - пишет Миро.