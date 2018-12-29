Бомба от СМИ: Меган Маркл вышла замуж по залету

По данным издания, об этом косвенно свидетельствуют слова самой Маркл, произнесенные во время рождественской службы.

В разговоре с фотографом Карен Анвил герцогиня Сассекская призналась, что они с мужем - принцем Гарри - уже "почти у цели".

У Анвил была небольшая беседа с Маркл, речь в которой зашла о беременности и будущих родах. "Меган сказала, что она очень взволнована, поскольку осталось совсем немного", - сообщила Карен журналистам.

Фотограф пожелала герцогине наслаждаться каждой бесценной минутой, которую та проведет со своим малышом.

Поскольку свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась в мае, а объявление о будущем первенце последовало спустя три месяца, срок беременности герцогини Сассекской, судя по всему, больше, чем считалось, и родит она гораздо раньше.