Бомба от СМИ: Меган Маркл вышла замуж по залету
Меган Маркл могла быть уже беременна на момент свадьбы с британским принцем Гарри, сообщает Hello!
По данным издания, об этом косвенно свидетельствуют слова самой Маркл, произнесенные во время рождественской службы.
В разговоре с фотографом Карен Анвил герцогиня Сассекская призналась, что они с мужем - принцем Гарри - уже "почти у цели".
У Анвил была небольшая беседа с Маркл, речь в которой зашла о беременности и будущих родах. "Меган сказала, что она очень взволнована, поскольку осталось совсем немного", - сообщила Карен журналистам.
‘We’re nearly there’ #meghanmarkle response to me when I asked her if she was excited to the birth of her baby! #Sandringham #RoyalBaby #Bump- - Please note these images are subject to copyright and any publications wishing to use my images are to go through ken@goffphotos.com
Фотограф пожелала герцогине наслаждаться каждой бесценной минутой, которую та проведет со своим малышом.
Поскольку свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась в мае, а объявление о будущем первенце последовало спустя три месяца, срок беременности герцогини Сассекской, судя по всему, больше, чем считалось, и родит она гораздо раньше.
Как отмечается, на явно большой для объявленного дворцом срока животик Меган уже неоднократно обращали внимание.