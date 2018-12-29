Названы топовые гонорары российских звезд за новогодние корпоративы
Самой дорогой российской артисткой на новогодних корпоративах стала Алла Пугачева. Чтобы вживую увидеть Примадонну на своей вечеринке, нужно выложить от 350 тыс евро. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров согласится выступить за вдвое меньшую сумму. Об этом сообщает Gazeta.ru.
Стала известна самая дорогая артистка новогодних корпоративов в этом году — ей стала Алла Пугачева. Примадонна не согласится приехать на частный концерт за гонорар менее 350 тыс евро. Примерно в два раза меньше запросил лидер группы "Ленинград" — Шнур готов отработать на праздничной вечеринке минимум за 150 тыс. долларов.
Король российской эстрады Филипп Киркоров оказался только на третьем месте среди самых высокооплачиваемых артистов на частных корпоративах — цена за его выступление начинается от 100 тыс. евро.
Популярные сегодня звезды — Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и группа "Би-2" — будут стоить 50-70 тыс. евро, а Дима Билан, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Макс Барских и группа «Время и стекло» обойдутся заказчику в 25-35 тыс. евро.
Дороговизна выступления Аллы Пугачевой обусловлена особым статусом певицы. И не всем предлагающим указанную сумму удается заполучить диву на свое мероприятие.
В последние годы Пугачева урезала количество выступлений, отдавшись воспитанию детей и уделяя внимание своему здоровью. В 2009 году она объявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура "Сны о любви", последний концерт которого прошел 4 марта 2010 года. После этого певица записала и исполнила публично всего несколько песен.
Недавно Пугачева решила вернуться на сцену и объявила о своем первом за десять лет сольном концерте, который пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце. Мероприятие состоится через несколько дней после 70-летнего юбилея певицы.
Вокруг предстоящего концерта разгорелся такой ажиотаж, что на кремлевском сайте произошел сбой в системе продажи билетов: многие фанаты получат обратно свои деньги, но на мероприятие не попадут. Единственным выходом для поклонников Примадонны останутся услуги перекупщиков, поднимающих стоимость билетов в несколько раз.