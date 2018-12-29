Названы топовые гонорары российских звезд за новогодние корпоративы

Стала известна самая дорогая артистка новогодних корпоративов в этом году — ей стала Алла Пугачева. Примадонна не согласится приехать на частный концерт за гонорар менее 350 тыс евро. Примерно в два раза меньше запросил лидер группы "Ленинград" — Шнур готов отработать на праздничной вечеринке минимум за 150 тыс. долларов.

Король российской эстрады Филипп Киркоров оказался только на третьем месте среди самых высокооплачиваемых артистов на частных корпоративах — цена за его выступление начинается от 100 тыс. евро.

Популярные сегодня звезды — Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и группа "Би-2" — будут стоить 50-70 тыс. евро, а Дима Билан, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Макс Барских и группа «Время и стекло» обойдутся заказчику в 25-35 тыс. евро.

Дороговизна выступления Аллы Пугачевой обусловлена особым статусом певицы. И не всем предлагающим указанную сумму удается заполучить диву на свое мероприятие.

В последние годы Пугачева урезала количество выступлений, отдавшись воспитанию детей и уделяя внимание своему здоровью. В 2009 году она объявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура "Сны о любви", последний концерт которого прошел 4 марта 2010 года. После этого певица записала и исполнила публично всего несколько песен.

Недавно Пугачева решила вернуться на сцену и объявила о своем первом за десять лет сольном концерте, который пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце. Мероприятие состоится через несколько дней после 70-летнего юбилея певицы.