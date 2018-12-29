Трагедия в Юрмале - автомобиль сбил четырех пешеходов

В субботу вечером, 29 декабря, в Юрмале произошла тяжелая авария - около 17.30 автомобиль сбил четырех пешеходов, сообщило Латвийское телевидение. Один из них скончался на месте происшествия, трое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
Представитель Медицинской неотложной помощи Илзе Букша сообщила, что на место происшествия были направлены четыре бригады медиков, а также спецбригада с реаниматологом.
Трагическое происшествие произошло в темное время суток, но более подробной информации об обстоятельствах случившегося нет.
В то же время портал Apollo со ссылкой на Госполицию сообщил, что вызов на улицу Скуйенес был получен в 17.38. На месте происшествия автомобиль марки Toyota сбил четырех пешеходов, которые пересекали дорогу в неположенном месте.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Automašīna #Jūrmala #Latvija notrieca 4 cilvēkus.— BreakingLV (@breakinglv) December 29, 2018
📷 Angelina Erdmane pic.twitter.com/XW3reZRqxZ