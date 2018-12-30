Быстрая красота за день до вечеринки
В предновогодней суете мы часто не успеваем подготовиться к праздникам подобающим образом. Ведь так много надо успеть - это и разные дела, и подарки, планы и замыслы. Не удивительно, что мы забываем подготовиться к празднованию и спохватываемся лишь в последний момент.
Приглашенный эксперт BENU Aptieka, врач-косметолог Алда Нагобаде и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня напомнят и посоветуют, как в оставшиеся дни перед праздниками мы можем позаботиться о своей внешности.
Эксперты единодушны во мнении - чем меньше времени остается до важного события, тем меньше можно позволить себе рисковать.
Но самое главное - в последние дни перед праздниками и вечеринками нельзя экспериментировать, испытывая на себе новые средства и методы для ухода за красотой!
Как подготовится к вечеринке
А. Нагобаде подчеркивает: зона вокруг глаз одной из первых указывает на усталость, бессонные ночи и возраст. К счастью, методов, которые позволяют уменьшить мешки усталости под глазами, немало - это металлические массажные ролики, охлаждающие компрессы, гелевые лифтинговые маски и еще многое другое.
Как действовать? Зная, что вскоре планируется важное мероприятие, приведение себя в порядок желательно разделить на два этапа: прежде всего устранить уже известные основные проблемы с кожей лица (угри, глубокие прыщи, аллергические реакции и др.), а примерно за два дня до важного мероприятия - воспользоваться быстродействующими средствами для наведения красоты.
Если у вас дома нет таких средств, то в свободное время нужно отправиться "на разведку" в аптеки или магазины косметики - ознакомиться с новейшим предложением, выслушать советы консультантов и выбрать, какое средство попробовать.
Для получения быстрого эффекта подойдут охлаждающие средства легкой консистенции с гелевой текстурой и легким лифтинговым или выравнивающим и осветляющим эффектом.
Помните - в этом случае вам не подойдут густые, жирные кремы, богатые витаминами и другими хорошими веществами!
Если вы хотите впервые попробовать какое-нибудь чудесное средство, выбирайте предназначенное для чувствительной кожи.
Маски и кремы для лица
Для лица за день до мероприятия можете использовать пленочные маски, влажные охлаждающие компрессы, которые тонизируют кожу.
Применяя их, важно соблюдать временные рамки: некоторые маски нужно держать на лице 45 минут, чтобы их действие было заметным.
Правило, которое нужно соблюдать, нанося декоративную косметику: под нее нужно наносить легкий дневной крем, согласованный с тональным. Предварительно проверьте, не скатывается ли крем, если на него наносится декоративная косметика.
В день, когда состоится вечеринка, пользуйтесь легкими тонирующими кремами BB, которые не создают ощущения тяжести, но маскируют дефекты, рекомендует врач.
До и после вечеринки
Перед вечеринкой тщательно очистите кожу лица мицеллярной водой. Затем нанесите дневной крем и крем для зоны вокруг глаз, который уменьшит темные круги, морщинки и мешки под глазами. Под воздействием дневного крема кожа лица становится более гладкой и эластичной, выглядит более моложавой, свежей и здоровой.
Вернувшись после вечеринки домой, даже если очень устали, обязательно очистите кожу лица, например, мицеллярной водой, и нанесите свой любимый ночной крем.
Тогда с утра кожа лица будет выглядеть упругой, отдохнувшей и здоровой, и после этого вы сможете отправиться на работу или на обед к бабушке!
Не забудьте про руки!
Руки - о них нельзя забывать, так как руки всегда будут на переднем плане. При подготовке к вечеринке подойдут нежирные, оптически выравнивающие кремы, которые освежат кожу рук. Перед мероприятием
можете провести также пилинг рук с помощью какого-нибудь средства, содержащего фруктовые кислоты, которые удалят неживые частички сухой кожи, чтобы кремы лучше впитывались.
Вам пригодится!
Губы - в косметическом арсенале каждой дамы должно быть свое идеальное средство по уходу за губами, которое залечивает шероховатости и потрескавшуюся кожу. Соблюдайте условие: если под влиянием погодных условий кожа на губах стала шершавой и толстой, то перед нанесением декоративной помады кожу нужно сначала “полечить".
Совет фармацевта
Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня рекомендует при подготовке к праздничной вечеринке не забывать о повседневном уходе за лицом, и
для того, чтобы быстро улучшить свою внешность, самое главное - это уменьшить стресс, хорошо выспаться и пользоваться уже проверенными косметическими средствами.
Обладательницам длинных волос рекомендуется помыть голову накануне вечеринки - тогда на следующий день волосы будут лучше укладываться. Пейте много воды, поскольку употребление алкоголя приводит к обезвоживаю организма. Побалуйте свою нервную систему и кожу теплой ароматической ванной с лавандой.
Помните, что кожа - это зеркало нашего здоровья, и поэтому самым правильным было бы подумать о ней заранее, полноценно питаясь и время от времени принимая также специальные витаминные комплексы для кожи и волос. Для здоровой кожи и волос среди пищевых продуктов важно выбирать небогатые приправами и малосоленые блюда и напитки.
При выборе витаминов и пищевых добавок обращайте внимание на их состав, чтобы избежать аллергических реакций, которые могут испортить вам праздник.
Для получения наилучшего результата витамины рекомендуется начинать принимать своевременно, за 2–3 недели до торжественных мероприятий.