Быстрая красота за день до вечеринки

Приглашенный эксперт BENU Aptieka, врач-косметолог Алда Нагобаде и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня напомнят и посоветуют, как в оставшиеся дни перед праздниками мы можем позаботиться о своей внешности.

Эксперты единодушны во мнении - чем меньше времени остается до важного события, тем меньше можно позволить себе рисковать.

Но самое главное - в последние дни перед праздниками и вечеринками нельзя экспериментировать, испытывая на себе новые средства и методы для ухода за красотой!

Как подготовится к вечеринке

А. Нагобаде подчеркивает: зона вокруг глаз одной из первых указывает на усталость, бессонные ночи и возраст. К счастью, методов, которые позволяют уменьшить мешки усталости под глазами, немало - это металлические массажные ролики, охлаждающие компрессы, гелевые лифтинговые маски и еще многое другое.

Как действовать? Зная, что вскоре планируется важное мероприятие, приведение себя в порядок желательно разделить на два этапа: прежде всего устранить уже известные основные проблемы с кожей лица (угри, глубокие прыщи, аллергические реакции и др.), а примерно за два дня до важного мероприятия - воспользоваться быстродействующими средствами для наведения красоты.

Если у вас дома нет таких средств, то в свободное время нужно отправиться "на разведку" в аптеки или магазины косметики - ознакомиться с новейшим предложением, выслушать советы консультантов и выбрать, какое средство попробовать.

Для получения быстрого эффекта подойдут охлаждающие средства легкой консистенции с гелевой текстурой и легким лифтинговым или выравнивающим и осветляющим эффектом.

Помните - в этом случае вам не подойдут густые, жирные кремы, богатые витаминами и другими хорошими веществами!

Если вы хотите впервые попробовать какое-нибудь чудесное средство, выбирайте предназначенное для чувствительной кожи.

Маски и кремы для лица

Для лица за день до мероприятия можете использовать пленочные маски, влажные охлаждающие компрессы, которые тонизируют кожу.

Применяя их, важно соблюдать временные рамки: некоторые маски нужно держать на лице 45 минут, чтобы их действие было заметным.

Правило, которое нужно соблюдать, нанося декоративную косметику: под нее нужно наносить легкий дневной крем, согласованный с тональным. Предварительно проверьте, не скатывается ли крем, если на него наносится декоративная косметика.

В день, когда состоится вечеринка, пользуйтесь легкими тонирующими кремами BB, которые не создают ощущения тяжести, но маскируют дефекты, рекомендует врач.

До и после вечеринки

Перед вечеринкой тщательно очистите кожу лица мицеллярной водой. Затем нанесите дневной крем и крем для зоны вокруг глаз, который уменьшит темные круги, морщинки и мешки под глазами. Под воздействием дневного крема кожа лица становится более гладкой и эластичной, выглядит более моложавой, свежей и здоровой.

Вернувшись после вечеринки домой, даже если очень устали, обязательно очистите кожу лица, например, мицеллярной водой, и нанесите свой любимый ночной крем.