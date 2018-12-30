Вс, 30.12.2018
Одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата оливье должна быть любовь! IKEA в своей необычной инструкции

В последнее воскресенье года будет серо, туманно и мокро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Туманное утро в центре столицы

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Согласно последним прогнозам погоды, в воскресенье и в ночь на понедельник, начиная с запада, в Латвии пройдут дожди  и снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Больше осадков будет во второй половине дня на юге Курземе, позднее - в Земгале и на юге Латгале. На севере Видземе значительных осадков не ожидается.

Сохранятся слабый ветер и безветрие, туман местами не рассеется. Максимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.

В Риге будет серо и мокро, вечером в воскресенье возможны умеренные осадки. Температура воздуха составит +2 градуса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ