В последнее воскресенье года будет серо, туманно и мокро
30 декабря 2018, 8:26
Согласно последним прогнозам погоды, в воскресенье и в ночь на понедельник, начиная с запада, в Латвии пройдут дожди и снег, сообщает агентство ЛЕТА.
Больше осадков будет во второй половине дня на юге Курземе, позднее - в Земгале и на юге Латгале. На севере Видземе значительных осадков не ожидается.
Сохранятся слабый ветер и безветрие, туман местами не рассеется. Максимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.
В Риге будет серо и мокро, вечером в воскресенье возможны умеренные осадки. Температура воздуха составит +2 градуса.