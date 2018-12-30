Вс, 30.12.2018
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В Индонезии новое извержение вулкана, повышен уровень опасности

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Извержение вулкана в Индонезии

ФОТО: EPA/Scanpix

В Индонезии повысили уровень опасности в связи с новым извержением расположенного на острове Бали вулкана Агунг. Об этом говорится в сообщении центра по предотвращению вулканических и геологических катастроф при министерстве энергетики и минеральных ресурсов в воскресенье, 30 декабря.

"Уровень опасности повышен до третьего (по четырехбалльной шкале), опасная зона расширена до 4 км", - говорится в сообщении.

Власти также призвали местных жителей и туристов отказаться от посещения близлежащих районов.

Новое извержение вулкана произошло около 04:00 по местному времени (23:00 по Риге), продолжалось в течение трех минут. Однако из-за тяжелых погодных условий эксперты пока не могут установить высоту выброса пепла.

Галерея: извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии

Последнее извержение этого вулкана было зафиксировано в конце июня, а самое крупное - в декабре прошлого года. 

Напомним, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с высокой приливной волной из-за полной Луны. По последним данным, жертвами цунами стал 431 человек, более 7,2 тысяч пострадали. 

Галерея: последствия цунами в Индонезии

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