В Индонезии новое извержение вулкана, повышен уровень опасности

В Индонезии повысили уровень опасности в связи с новым извержением расположенного на острове Бали вулкана Агунг. Об этом говорится в сообщении центра по предотвращению вулканических и геологических катастроф при министерстве энергетики и минеральных ресурсов в воскресенье, 30 декабря.