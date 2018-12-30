В результате пожара в Балтинавском крае погиб человек

В 21.44 пожарные получили вызов на пожар в одноэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что горит здание площадью 65 кв. метров, у которого уже обрушилась крыша. В пожаре погиб проживавший в доме человек. В 2.30 пожар был ликвидирован.