В результате пожара в Балтинавском крае погиб человек
30 декабря 2018, 10:09
В субботу в результате пожара в Балтинавском крае погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
В 21.44 пожарные получили вызов на пожар в одноэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что горит здание площадью 65 кв. метров, у которого уже обрушилась крыша. В пожаре погиб проживавший в доме человек. В 2.30 пожар был ликвидирован.
За прошедшие сутки ГПСС получила 38 вызовов, в том числе 13 на пожары.