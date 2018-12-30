Вс, 30.12.2018
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В результате пожара в Балтинавском крае погиб человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу в результате пожара в Балтинавском крае погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 21.44 пожарные получили вызов на пожар в одноэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что горит здание площадью 65 кв. метров, у которого уже обрушилась крыша. В пожаре погиб проживавший в доме человек. В 2.30 пожар был ликвидирован.

За прошедшие сутки ГПСС получила 38 вызовов, в том числе 13 на пожары.

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