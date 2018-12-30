В Аглонском крае утонул провалившийся под лед человек

В свою очередь в Риге под лед на озере провалились три подростка. До прибытия спасателей молодые люди своими силами сумели выбраться на берег, где были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В Добеле спасатели в субботу помогли собаке, провалившейся под лед на реке, доставив ее на берег и передав хозяевам.