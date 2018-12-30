В Аглонском крае утонул провалившийся под лед человек
30 декабря 2018, 10:53
В субботу в Аглонском крае в одном из озер утонул человек, который провалился под лед, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
В свою очередь в Риге под лед на озере провалились три подростка. До прибытия спасателей молодые люди своими силами сумели выбраться на берег, где были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.
В Добеле спасатели в субботу помогли собаке, провалившейся под лед на реке, доставив ее на берег и передав хозяевам.
Спасатели призывают людей воздержаться от прогулок по льду, а также обсудить с детьми вопросы безопасности и следить за своими домашними животными.