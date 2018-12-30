Вс, 30.12.2018
Если голубь наделал вам на голову, то не надо пытаться убить всех птиц, которые есть в мире. депутат Логита Чигане

В Аглонском крае утонул провалившийся под лед человек

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ФОТО: LETA

В субботу в Аглонском крае в одном из озер утонул человек, который провалился под лед, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В свою очередь в Риге под лед на озере провалились три подростка. До прибытия спасателей молодые люди своими силами сумели выбраться на берег, где были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В Добеле спасатели в субботу помогли собаке, провалившейся под лед на реке, доставив ее на берег и передав хозяевам.

Спасатели призывают людей воздержаться от прогулок по льду, а также обсудить с детьми вопросы безопасности и следить за своими домашними животными.

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