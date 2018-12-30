Вс, 30.12.2018
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В американском аэропорту рухнул трап с пассажирами

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ЧП в аэропорту Балтимор-Вашингтон

ФОТО: AP/Scanpix

В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон (штат Мэриленд) в субботу вечером обрушился телетрап. В результате шесть человек получили травмы, сообщается в Twitter аэропорта.

"Произошел частичный отказ оборудования телетрапа у выхода E-10. По предварительным данным, шесть человек доставлены в местные больницы, их травмы не представляют угрозу для жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вечером аэропорт в Ганновере приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта.

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