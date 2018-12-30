В американском аэропорту рухнул трап с пассажирами

В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон (штат Мэриленд) в субботу вечером обрушился телетрап. В результате шесть человек получили травмы, сообщается в Twitter аэропорта.
Partial equipment failure involving jet bridge at #BWI Gate E-10. BWI Fire & Rescue Dept responded, along w/ mutual aid. Preliminary info indicates 6 individuals transported to local hospitals w/ non-life-threatening injuries.— BWI Marshall Airport (@BWI_Airport) 30 декабря 2018 г.
"Произошел частичный отказ оборудования телетрапа у выхода E-10. По предварительным данным, шесть человек доставлены в местные больницы, их травмы не представляют угрозу для жизни", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, накануне вечером аэропорт в Ганновере приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта.