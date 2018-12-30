В 2019 году бюджетные расходы нужно сократить на 140,9 млн евро

Совет отмечает, что подготовленный Минфином временный бюджет отвечает требованиям фискальной политики, однако при разработке бюджета на 2019 год следует считаться с необходимостью увеличения доходов или сокращения расходов, чтобы устранить образовавшееся негативное фискальное пространство и покрыть дополнительные расходы, которые утверждены в рамках временного бюджета.

Минфин предложил установить максимальные расходы бюджета в 2019 году в размере 9,215 млрд евро, а в 2020 году - в размере 9,789 млрд евро.

Однако, как указывает СФД, закон о фискальной дисциплине обязывает ежегодно корректировать установленные законом о среднесрочных бюджетных рамках максимальные расходы в соответствии с так называемыми естественными изменениями по отдельным бюджетным позициям.

Эти коррекции предусматривают в 2019 году сокращение объема расходов на 140,9 млн евро, а в 2020 году - на 120,6 млн евро.

В качестве примера СФД приводит прогнозируемое уменьшение количества получателей пенсий и пособий, что снизит бюджетные расходы по сравнению с ранее запланированными. Согласно подсчетам совета, расходы на социальные пособия и пенсии в основном и специальном бюджете по сравнению с запланированными в 2019 году уменьшатся на 55,5 млн евро, а в 2020 году - на 22,7 млн евро.

Финансирование по программам ЕС по сравнению с запланированным в 2019 году уменьшится на 23,9 млн евро, а в 2020 году - на 65,3 млн евро.