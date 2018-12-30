Девять голов в матче и победа рижского "Динамо" в последней игре года

Уже в самом начале встречи Тимуру Билялову пришлось несколько раз вступить в игру и спасти рижан от пропущенного гола. В первые минуты матча преимуществом владели гости, но забили первыми рижские хоккеисты — Андрис Джериньш удачно подкорректировал удар Мэтью Майоне и открыл счёт в матче.

Рижане повели в счёте, но как оказалось — ненадолго. Спустя минуту отличный рейд провёл Вадим Шиапачёв, который сравнял счёт, а ещё минуту спустя Руслан Карлин вывел гостей вперед. Обе команды забросили три шайбы за 2 минуты и 11 секунд.

В продолжении периода рижане начали наседать на ворота соперника и это увенчалось успехом. Литовский защитник Нерюс Алишаускас ударом издалека сравнял счёт за 4 минуты до конца первого периода.

Галерея: Динамо (Рига) - Динамо (Москва)

Во втором периоде темп игры немного спал и, несмотря на периодическую возможность игры в численном большинстве, забить не получалось. На льду было довольно много столкновений, грубостей, а также удалений. За 5 минут до конца периода рижане, после удара Мэтью Майоне, сумели выйти вперёд, а ещё три минуты спустя Колтон Гиллис сделал счёт 4:2.

Заключительный период выдался богатым на эмоции и столкновения. На 8-й минуте Линус Виделль забросил пятую шайбу рижан, чем порадовал 10 тысяч болельщиков на трибунах Арены Рига.

После этого на льду начали происходить столкновения, грубости и даже драки. Москвичам удалось использовать сначала одно численное преимущество, а на 13-й минуте — второе. Счёт стал 5:4 и концовка матча получилась по-настоящему нервной. Рижанам удалось не пропустить в оставшиеся минуты, несмотря на мощный прессинг гостей, и одержать очень важную победу в заключительном матче этого года.