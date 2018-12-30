Кремль: Путин готов к диалогу с Трампом

"В поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня", - говорится в сообщении.

Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав почти 40 зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

Напомним, осенью ожидалось две встречи Трампа и Путина - в Париже и Буэнос-Айресе, - но ни одна так и не состоялась. В частности, перед началом саммита G20 в Аргентине Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.