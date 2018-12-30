Демонтаж фасада здания на улице Калнциема остановлен

"Во время проведенного в субботу внеочередного обследования мы констатировали, что происходит снос фасада, направленного на улицу Калнцеима и Ранька дамбис, хотя исполнители работ не смогли предоставить заключение экспертов, что этот ценный фасад нельзя безопасно сохранить, и поэтому надо снести", - сообщил руководитель стройуправы Ингус Вирцавс.

По этой причине работы остановлены.

Вирцавс указывает, что разрешение на снос предусматривает постепенное проведение работ - было разрешено начать со стороны двора, однако фасады можно было сносить лишь после того, как будет получено заключение экспертов, что их нельзя безопасно сохранить.

"Чтобы продолжить работы, необходимо заключение экспертов. Пока его нет, снос происходить не будет", - сказал Вирцавс.

В воскресенье было проведено повторное обследование, которое показало, что работы в данный момент не ведутся.

Галерея: Снос здания на улице Калнциема в Риге

Как уже писал Русский TVNET, члены комитета городской собственности Рижской думы договорились с новыми владельцами дома на ул. Калнциема, 2B демонтировать здание до уровня, который инженеры-строители признают полностью безопасным.

В пятницу, 21 декабря, демонтаж был начат.