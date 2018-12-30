Объявлен конкурс на реконструкцию лестниц Вантового моста

Претенденты могут подавать свои заявки до 18 января.

Затраты на проект реконструкции лестниц Вантового моста составили 11 856 евро, а стоимость ремонта будет известна после окончания закупки. Ранее и.о. директора департамента сообщения Эмилс Якринс сообщил, что расходы могут составить около 100 000 евро.

Как сообщалось, весной на Вантовом мосту частично разрушилась одна из лестниц, которая ведет с моста вниз на набережную 11 ноября. С тех пор лестницы моста на правом берегу Даугавы закрыты для пешеходов.