В будущем году пенсионный возраст увеличится на три месяца

Со следующего года на пенсию смогут выходить люди, достигшие возраста 63 года и шесть месяцев, если их страховой стаж составляет не менее 15 лет.

В этом году возраст для выхода на пенсию составляет 63 года и три месяца.

Люди, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, могут выйти на пенсию досрочно - на два года раньше общего пенсионного возраста. В следующем году право на досрочную пенсию будут иметь лица, достигшие возраста 61 год и шесть месяцев.