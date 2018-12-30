Никита Кучеров второй раз в сезоне НХЛ выдал 10-матчевую результативную серию

Российский нападающий клуба "Тампы" Никита Кучеров забросил 18-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. В домашней встрече с "Монреалем", которая завершилась со счетом 6:5, форвард отличился в большинстве, а также стал автором одной результативной передачи.
Таким образом, Никита продлил свою результативную серию до 10 матчей. Кучеров стал 14-м игроком в истории НХЛ, кто в двух сезонах кряду оформил две или более 10-матчевые результативные серии.
С сезона-1994/95 такое достижение покорялось только форварду "Питтсбурга" Евгению Малкину (2007/08 и 2008/09).
Кучеров возглавляет возглавляет бомбардирскую гонку в НХЛ, в активе Никиты 18 шайб и 45 точных передач (63 очка по системе "гол+пас"). Ближайшим преследователем россиянина является нападающий "Колорадо" Микко Рантанен (61), а его одноклубник Натан Маккиннон располагается на третьей позиции (58).
Point streak moves to 10 games. 🔥#MTLvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/VRQGPTIFmu— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 30 декабря 2018 г.