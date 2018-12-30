Никита Кучеров второй раз в сезоне НХЛ выдал 10-матчевую результативную серию

Российский нападающий клуба "Тампы" Никита Кучеров забросил 18-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. В домашней встрече с "Монреалем", которая завершилась со счетом 6:5, форвард отличился в большинстве, а также стал автором одной результативной передачи.