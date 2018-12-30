При крушении вертолета в России погибли четыре человека

Ранее сообщалось, что вертолет разбился при взлете в районе Верхняя Березовка в Улан-Удэ. В результате погибли четыре человека - все, кто был на борту. На земле пострадавших нет. После падения воздушное судно загорелось, и было потушено пожарными.