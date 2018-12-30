Вс, 30.12.2018
Почему они сдают на категорию языка, которая им в сибирском Омске никогда не пригодится? Почему некоторые из них готовы преодолевать тысячи километров, чтобы проголосовать, в то время как многим из нас лень дорогу до избирательного участка перейти? журналист Виктория Пушкеле о сибирских латышах

Украинцев пустят в Латвию без паспортов

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Международный аэропорт "Рига"

ФОТО: Artūrs Ķipsts/LETA

Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ID-картам, а загранпаспорт во время таких путешествий не понадобится. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"Вы можете по ID-карте посещать без паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики", - говорится в сообщении.

Как известно, в течение 2018 года граждане Украины оформили 4 млн 700 биометрических паспортов для выезда за границу.

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