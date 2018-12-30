Украинцев пустят в Латвию без паспортов
30 декабря 2018, 18:42
Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ID-картам, а загранпаспорт во время таких путешествий не понадобится. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
"Вы можете по ID-карте посещать без паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики", - говорится в сообщении.
Как известно, в течение 2018 года граждане Украины оформили 4 млн 700 биометрических паспортов для выезда за границу.