На Филиппинах в результате шторма погибли 22 человека
30 декабря 2018, 19:09
На Филиппинах в результате бушующего шторма погибли, по меньшей мере, 22 человека. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает AFP.
"В воскресенье от шторма, обрушившегося в выходные на центральные филиппинские острова, погибли 22 человека", - говорится в сообщении.
По словам представителей гражданской обороны, в районе Бикол погибли, по меньшей мере, 16 человек, и шесть человек погибли в Восточных Висаях.
"Большинство (разрушенных) районов все еще находится под водой. Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнения достигли крыш домов", - доложил Клаудио Юкот, глава отдела гражданской обороны региона Бикол.