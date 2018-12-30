Вс, 30.12.2018
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На Филиппинах в результате шторма погибли 22 человека

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Последствия шторма на Филиппинах

ФОТО: AFP/SCANPIX

На Филиппинах в результате бушующего шторма погибли, по меньшей мере, 22 человека. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает AFP.

"В воскресенье от шторма, обрушившегося в выходные на центральные филиппинские острова, погибли 22 человека", - говорится в сообщении.

По словам представителей гражданской обороны, в районе Бикол погибли, по меньшей мере, 16 человек, и шесть человек погибли в Восточных Висаях.

"Большинство (разрушенных) районов все еще находится под водой. Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнения достигли крыш домов", - доложил Клаудио Юкот, глава отдела гражданской обороны региона Бикол.

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