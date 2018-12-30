Лукашенко: союз белорусского и русского народов состоялся

"Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории", — считает он.

29 декабря сообщалось, что Лукашенко прислал в подарок Путину четыре мешка элитной картошки со своего огорода и сало. В тот день лидеры двух стран продолжили переговоры, начавшиеся 25 декабря.

Переговоры с участием президентов, а также членами правительств двух стран, были посвящены спорным вопросам. В частности, на них обсуждались противоречия Москвы и Минска по поводу проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере, который приведет к росту цен на топливо для Белоруссии, и ценам на российский газ. Стороны договорились о создании рабочей группы для подготовки предложений по интеграции.