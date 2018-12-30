Полиция разыскивает без вести пропавшую пенсионерку из Ильгюциемса
30 декабря 2018, 19:47
Земгальский участок Госполиции Риги разыскивает 79-летнюю Таису Коновалову, которая 29 декабря вышла из дома по ул. Эбелмуйжас в Ильгюциемсе и не вернулась.
Приметы: рост 153 сантиметра, среднего телосложения, короткие светло-коричневые волосы.
Была одета в курку бордо с пушистым капюшоном, черные брюки, серую вязаную шапку и черные замшевые сапоги. С собой была черная сумка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, просят звонить по номерам 67085984, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.