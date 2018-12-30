Вс, 30.12.2018
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Полиция разыскивает без вести пропавшую пенсионерку из Ильгюциемса

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ФОТО: Valsts policija

Земгальский участок Госполиции Риги разыскивает 79-летнюю Таису Коновалову, которая 29 декабря вышла из дома по ул. Эбелмуйжас в Ильгюциемсе и не вернулась.

Приметы: рост 153 сантиметра, среднего телосложения, короткие светло-коричневые волосы.

Была одета в курку бордо с пушистым капюшоном, черные брюки, серую вязаную шапку и черные замшевые сапоги. С собой была черная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, просят звонить по номерам 67085984, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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