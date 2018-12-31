Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать31 декабря 2018, 0:07
31 декабря 2018, 0:07
Для многих женщин и даже некоторых мужчин имидж-дизайнер Жанна Дубска сыграла роль доброй феи - вдохновила на преображение, а заодно и на изменение жизни к лучшему. И сама она умеет жить со вкусом, каждое свое появление в свете обставляет как праздник стиля. Накануне Нового года Русский TVNET расспросил Жанну Дубскую о том, как она встретит праздник. И, конечно, поинтересовался - в чем же все-таки встретить 2019-й год, чтобы он принес удачу.
- Жанна, начну с сакраментального вопроса: в чем бы вы порекомендовали нам встретить 2019 год?
- Исходите из обстоятельств! Если для вас это романтический праздник, пусть это будет шелк на голое тело. Если встречаете Новый год в клубной атмосфере - пусть это будет блеск, который сделает из вас при определенном освещении золотую рыбку. Или пусть это будет любой яркий цвет.
Если вы собираетесь праздновать в хорошо освещенном помещении - пусть это будет с головы до ног красный или желтый, белый или, как елочка, модный зеленый.
Главное - не приходить в черном с головы до ног. Если уж черное платье, то пусть будут яркие туфли или аксессуары, или зеленая или золотая татуировка на всю спину - что-то необычное, то, чего мы не делаем каждый день.
Daži saka, ka sapucēties uz ballīti sagādā “galvassāpes”. 🤕 Mans kredo: maksimums efekta ar mazākiem ieguldījumiem un lielāku baudu! Tur jāzin daži triki un noslepumi. Sīkāk par tiem rīt pl. 18.00 @life_art_academy https://www.facebook.com/events/268905380487877/?ti=icl Мой «Безупречный выход» назначен на завтра 18.00. Это лекция про то как собратьсч на вечеринку с мах эффектом, без «головной боли» и мега затрат. #party #christmascoming #dressforparty #zannadubska #styleexpert #модныесоветы #жаннадубска #стильныелюди #платьедлявечеринки
- А вы уже решили, в чем сами будете на Новый год?
- У меня недавно вышла книжка новая - "Тайны рижанки" - и вот
я представляю, как возлежу на горе своих книг и присыпана книгами. Я задумалась - давно не встречала Новый год голышом. Может быть, об этом стоит подумать, пока не поздно. (Смеется.)
- Есть ли у вас свои ритуалы встречи праздника, которых вы придерживаетесь?
- У меня нет определенных обычаев встречи Нового года. Я встречаю его по настроению - чтобы этот день и ночь были особенными.
У меня был Новый год, который я встречала с ног до головы в белом - от верхней одежды до нижнего белья, а мой спутник был весь в черном. Мы отмечали его в Париже - сначала в опере, потом на улицах.
Тот самый Крест признания. 🌟🔱🇱🇻Награда за заслуги, которую вручили моему другу Саше @alexandre_vasilliev в посольстве Латвии в честь юбилея. Он надел его впервые в Москве, во время своего чествования. 🎖🎖красивый, правда? 🏆#александрвасильев #alexandre_vassiliev #историкмоды #телеведущий #юбилей #зарядье #москва #васильев #крестпризнания #латвия #награда #дубска #жаннадубска #крест #награда #latvija #latvia #krusts #latvijasvestnieciba
И были времена, когда встречала Новый год в блестящих нарядах - сейчас это тоже актуально. Если хотите блистать, почему бы и нет? И в свинью-копилочку можно положить золотых и серебряных монет.
Например, сделать себе сумочку-копилку в виде свинки, и пусть все туда кладут денежки! Вместительную, красивую, новенькую сумочку и с замочком.
Придумайте какой-нибудь прикол, что-то особенное! Самое скучное - это обычное застолье.
Фото: презентация книги Жанны Дубской "Тайны рижанки"
Когда мне хотелость встретить Новый год с прекрасным принцем, он обязательно появлялся. Это бывает незапланированно, ведь чудеса часто совершаются под Рождество и Новый год, если ты отпускаешь в космос свои пожелания.
- Вы посылаете в космос конкретные мысли?
- Не могу сказать, что это мысли, скорее - образы. Они могут быть более или менее четкими. Однажды я прислушалась к себе и поняла: хочу, чтобы на Новый год появился прекрасный принц как из сказки о царевне-лягушке. И мне позвонил один приятель-американец, который вдруг приехал именно 31 декабря. Мы с ним вдвоем прекрасно встретили Новый год -
пили шампанское на берегу Кишезерса, в его незамерзшей воде отражались фейерверки. Это было так красиво, так сказочно - будто встретили Новый год внутри балета "Щелкунчик".
Наутро я проснулась как Маша из "Щелкунчика"... Да, принц уехал, так как был в Риге проездом, но у нас остались прекрасные воспоминания о той новогодней ночи.
- Вы заранее планируете, где встретите праздник?
- У меня по этому поводу есть знаковая история. Когда я училась в школе в восьмом классе, учительница литературы задала тему сочинения: "Как вы хотите встретить 2000 год".
Я подсчитала, что в 2000-м мне исполнится 41 год, и подумала, что в таком "преклонном возрасте" мне вообще ничего не захочется встречать.
Но моя буйная фантазия на этом не остановилась, и я начала мечтать.
Пару слов о повышенной температуре… Я давно научилась не воспринимать простуду как «ой, беда!» Наоборот, стараюсь с позитивом относиться к необходимости поболеть. Я даже это состояние стараюсь не пережить, а откайфовать. Я прекращаю бежать по делам и срочно – положительный момент? Безусловно! Я лежу в тепле и покое и пью ароматный травяной чай с медом. Классно? Классно! Не мешаю своему организму решать проблемы. Он у меня не дурак. Если не болит голова, читаю книгу, которую давно откладывала. Могу посмотреть что-нибудь по телевизору в интернете - телевидение у меня не подключено :) вот так! Смешной, добрый, костюмированный, но обязательно хороший и не шумный, фильм, или красивую программу про природу. Звучит не так страшно, правда? Ах, да! Я обязательно нахожу летние фото: солнечные, яркие, улыбчивые. И ставлю красивую тихую музыку на spotify. Поэтому вот что. Сейчас, когда вирусы и прочие простуды беспощадно косят ряды, я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья! А если все-таки догнали вас температура и кашель, отмените дела, дайте себе покоя, и постарайтесь выжать максимум приятных моментов. А если решили отправится больная на подвиг, наденьте респиратор, выходя из дома! Помните: настрой иногда дает не меньше, чем таблетки. Обнимаю! #неболейте #крепкоездоровье #отдых #релакс #чайсмедом #книги #музыка #выздоравливай #позитив #градусник #температура #простуда
И нарисовалась картинка - как из сказки. А в то время, в 70-е годы, поехать в Париж - это было как на Луну или на Марс попасть, если ты не дочка дипломата. Я подумала: 2000-й год хочу встретить в Париже на Елисейских полях. Что это такое, я не очень представляла,
мне представилась широкая заснеженная дорога в поле, снег как пух падает. И на этой дороге - актеры в праздничных нарядах, факиры с огненными шоу, кто-то на ходулях ходит. Ярмарочные лотки стоят - как на сцене.
И я все это описала. К 2000 году я в Париже побывала уже бесчетное количество раз, ездила на модне показы, и Новый год в этом городе мне уже не казался такой экзотикой. Но Саша Васильев на встречу Миллениума позвал меня в Париж, я сунулась за билетами, и оказалось, что дешевле чем за тысячу латов улететь туда было невозможно. Тогда я решила, что это того не стоит.
Вчера была в @modes_muzejs на открытии новой выставки моего друга и коллеги @alexandre_vassiliev. Называется выставка "1918. Роскошь Свободы". И она роскошна! Очень рекомендую! Там и платья прекрасны, и шляпки! А свою дивную шляпку от дизайнера @lenalumelsky я нашла в бутике @elina_dobele. Скажите, классная? #мода #модныеаксессуары #выставка #izstāde #музеймоды #платья #шляпка
И вы представляете: чтобы осуществить мою мечту, накануне Нового года прошел ураган, полегли гектары деревьев. И мне позвонили из турагентства, с которым я обычно путешествую, и предложили четыре билета на выбор. Люди из-за урагана начали сдавать билеты.
Я прилетела в Париж утром 31 декабря, оставила чемодан в гостинице, выхожу на Елисейские поля и вижу мою картинку:
на улице +10, но стоят пушки и распыляют снег, и он кружит хлопьями. И везде гуляет народ, стоят ярмарочные лотки, факиры плюют огнем, актеры холят на ходулях.
И народ по щикололтку в этом снежном пухе гуляет.
- Удивительная история! Поговорим о цвете. Вы упомянули обложку книги - насколько я помню, она ярко-розовая. Заметила, что сейчас у вас розовый - любимый цвет. С чем это связано?
- Да, у меня этап сейчас в жизни розовый. Он окрашен моим брендовым цветом - цветом обложки и логотипа.
Но розовый не будет всегда, это как у художников этапы, когда они творят в разных цветовых гаммах - как голубой или розовый период у Пикассо.
Но это не значит, что я оденусь с головы до ног в розовое.
AICINU SAVĀ KOMANDĀ! Novembrī sāksies šova “Gatava Pārvērtībām” jauna sezona. Es plānoju padarīt to vēl aizraujošāku. Meklēju 2 asistentus savā jaunā komandā. Kompetences, kuras meklēju asistentos: entuziasms, spēja pielāgoties mainīgiem apstākliem, atbildības sajūta, kārtīgums, vēlme un spēja strādāt komandā. Pretī piedāvāju: aizraujosi interesantu pieredzi, plašas publicitātes iespējas un unikālo profesionālo praksi (dalīšos ar personīgām zināšanām un trikiem). Nepieciešama palīdzība (laika budžets): 30 pilnas darba dienas (60 finālu filmēšanas) + 2 kastinga filmēšanas nepilnas darba dienas + 20 reportāžu filmēšanas nepilnas darba dienas + palīdzība drēbju savākšanā un nodošanā (grūti aprēķinams). Filmēsim no novembra līdz maijam. Pirmais kastings 9. novembrī. Gaidu jūsu pieteikumus, kuros lūdzu norādīt: kā jūs sauc, kāds ir jūsu vecums, tel un e-pasts, kādas ir jūsu stipras puses un ko jūs mākat darīt, kāpēc jūs gribat piedalīties projektā. Lūdzu rakstīt man info@dubska.lv Jauku dienu! Žanna Dubska #teirdarbs #asistents
- Эти этапы изменения цвета - они связаны с изменениями в жизни?
- Да, связаны с энергетическими изменениями. Я об этом задумалась на выставке Пикассо - как менялись этапы в его творчестве, и как они отображали то, что происходило в его жизни, в семье... Для многих, кто работал в моде в конце 90-х и начале 2000-х, как я, черный был униформой.
Черный поглощает все цвета, защищает тебя, снимает личностную атмосферу - с его помощью как бы ставишь некий барьер между собой и остальными.
Часто люди, одетые в черное, - это люди в себе.
А люди, одетые в белое, - они отражают цвета. Они как бы говорят миру: "вот я, берите меня, я - свет". И у меня сейчас после черного начался белый период. Он играет просто разными цветами. А микропериод сейчас розовый.
Как будто вы смотрите на бриллиант, и где-то вам в глаз он сверкнет ярко-розовым, а где-то - ярко-зеленым.
И в моем гардеробе есть и желтый, и зеленый, и голубой - все это чистые цвета, не грязные, не полутона. Чистый цвет - он яркий, даже черный может быть ярким.
А многие люди, увы, у нас ходят в серо-буро-малиновом. Как будто запачканные.
Однажды я сгорела. До тла. До пепла… Были лихие 90-е. Я защитила докторскую диссертацию, стала доцентом РТУ, была увлечена модой, мечтала открыть новые специальности, организовывала показы студенческих моделей, возила своих студентов на конкурсы молодых дизайнеров, они побеждали. Но отдача от моих усилий, а, главное, оплата моих трудов, были мизерные. А дома на маленького ребенка и двух лежачих инвалидов (дедушка с бабушкой) уходили остатки сил и энергии. То же было и с отношениями: я так много в них вложила, а получился... пшик! И у меня опустились руки. В какой-то момент я поняла, что сгорела. Совсем. Меня испепелили. Вроде бы энергия, силы есть, но нет желаний – пришла апатия. Мне помогла моя коллега, профессор из Дании, пережившая подобное выгорание дважды. Она научила, что делать с собой и как уберечь себя. Я смогла выйти из этого пожара, и жизнь моя стала еще краше. И всё это было результатом моих тогдашних шагов. Я стала стилистом, стала известной и популярной, начала хорошо зарабатывать. Ушла из университета. Я возродила себя из пепла. И вынесла из этого огромный урок. Это было давно, но с тех пор, какие бы перипетии не устраивала мне жизнь, я научилась не выгорать. И хочу научить вас. Женщины горят на работе, с детьми, в отношениях. Иногда в суете даже и не осознают этого. Приходите 21 сентября в Arkadija Centrs на наш совместный с Галиной Панц практический семинар "Женщина-Феникс. Как ею стать?" Мы поможем определить степень выгорания. Расскажем, как защищаться от огня. Научим сиять, не сгорая. Радоваться жизни и преуспевать в современном мире. Минимум теории, максимум практических советов! #семинар #женскиесоветы #женскиевопросы #выгорание #женщина #феникс #разговорыподушам #лекция #zannadubska #galinapanca #arkadijacentrs
- От каких вещей стоило бы избавиться в уходящем году? Что безоговорочно вышло из моды?
- Перед Новым годом стоит избавиться от... любимого старого свитера. Или от любимых старых джинсов, или кроссовок. Старые вещи - мы в них любим болеть - не в прямом смысле. Мы в них будто заворачиваемся и кряхтим. И когда нас в них начинают критиковать, мы говорим: "Я надела первое попавшееся". Мы как бы оправдываемся. И старую ночнушку полинялую выбросить не можем - она для нас как вторая кожа.
А все это надо выбросить в уходящем году! Чтобы это стало знаковым поступком: не хочу болеть, не хочу ходить в старом, вытянутом, заношенном. И вместо старого надо купить новое - новый свитер, новые джинсы, новую ночнушку. Чтобы полюбить новое.
Ведь мы вступаем в новый период. В 2019 году особенно опасно ходить в старом.
Можно старые вещи даже сжечь. Не надо их передаривать, отдавать малоимущим. У нас тонны старых вещей, которые уже никому не нужны - ни в приютах, ни в детдомах! Ну сожги ты старый свитер знаково, ну спляши ты вокруг костра! Пусть это будет ритуал и желательно на безопасном расстоянии от дома. Я не боюсь таких ритуалов. Текстиль так много энергии впитывает старой - этих дрязг, прошлогодних ненужных связей. Давайте откроем душу и сердце новому, светлому, чистому.
- А какую вещь стоит обязательно приобрести в новом году?
- Цвет и фасон для каждого из нас будет свой - который нам подходит. Купить можно и потом, а сейчас встретим Новый год костром!
- Читала в одном журнале, что в следующем году вы пожелали себе научиться летать. Что вы имели ввиду?
- Хочу научиться летать на планере, или на парашюте-крыле. Мне нравится полет на воздушных потоках. Я пробовала летать на дельтаплане, но я хочу сама пилотировать, а не просто прицепиться и болтаться как сосулька.
Мне интересно как птица научиться летать. Я очень часто летаю во сне, владея своим телом - умею взымть наверх, пируэт сделать. Очень бы хотелось научиться это делать на самом деле...
- А еще вы пожелали себе влюбиться...
- Да, ведь это потрясающее ощущение. Но похожие ощущения мы можем испытать не только от любимого человека, но и от музыки, например, когда звуковые вибрации создают ощущение эйфории, и вырабатываются гормоны радости.
- Жанна, что бы вы хотели пожелать нашим читателям и читательницам в новом году?
- Многим хочу пожелать влюбиться. А тем, кто уже влюблен - еще больше ощутить эту прелесть парения. И вообще относиться друг к другу с любовью. Это не значит, что с надрывом.... Это может быть и любовь к себе. К пейзажу за окном, к небу, пусть и не всегда голубому.
Я всем хочу пожелать, чтобы ощущение любви к миру, любви к себе, к месту, где ты живешь - чтобы оно посещало чаще. И еще хочу пожелать, чтобы у вас были готовы три желания для золотой рыбки.
Я наблюдаю многих людей, которые не готовы четко выразить свои желания. В преддверии Нового года и в начале его - как-раз время загадывать желания и формулировать их очень четко. Я замечаю, разговаривая с людьми, что они часто не знают, чего хотят.
Я и подругам советую - начните мечтать о чем-то реальном, пусть оно и кажется неосуществимым - как мне тогда в детстве казалась поездка в Париж. Помечтайте о новом доме или другой квартире. Хотите другую работу - помечтайте, как будете туда ходить, чем там заниматься. Хотите ничего не делать - помечтайте, откуда деньги у вас возьмутся, какой мужчина вам их даст. И не обязательно, что это будет принц... И если таких три желания у вас будут, которые сможете одной рыбке рассказать, чаще всего они сбудутся. Но надо помнить и "Сказку о золотой рыбке" - не зарываться!