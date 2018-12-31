Для многих женщин и даже некоторых мужчин имидж-дизайнер Жанна Дубска сыграла роль доброй феи - вдохновила на преображение, а заодно и на изменение жизни к лучшему. И сама она умеет жить со вкусом, каждое свое появление в свете обставляет как праздник стиля. Накануне Нового года Русский TVNET расспросил Жанну Дубскую о том, как она встретит праздник. И, конечно, поинтересовался - в чем же все-таки встретить 2019-й год, чтобы он принес удачу.

- Жанна, начну с сакраментального вопроса: в чем бы вы порекомендовали нам встретить 2019 год?

- Исходите из обстоятельств! Если для вас это романтический праздник, пусть это будет шелк на голое тело. Если встречаете Новый год в клубной атмосфере - пусть это будет блеск, который сделает из вас при определенном освещении золотую рыбку. Или пусть это будет любой яркий цвет.

Если вы собираетесь праздновать в хорошо освещенном помещении - пусть это будет с головы до ног красный или желтый, белый или, как елочка, модный зеленый.

Главное - не приходить в черном с головы до ног. Если уж черное платье, то пусть будут яркие туфли или аксессуары, или зеленая или золотая татуировка на всю спину - что-то необычное, то, чего мы не делаем каждый день.

- А вы уже решили, в чем сами будете на Новый год?

- У меня недавно вышла книжка новая - "Тайны рижанки" - и вот

я представляю, как возлежу на горе своих книг и присыпана книгами. Я задумалась - давно не встречала Новый год голышом. Может быть, об этом стоит подумать, пока не поздно. (Смеется.)

- Есть ли у вас свои ритуалы встречи праздника, которых вы придерживаетесь?

- У меня нет определенных обычаев встречи Нового года. Я встречаю его по настроению - чтобы этот день и ночь были особенными.

У меня был Новый год, который я встречала с ног до головы в белом - от верхней одежды до нижнего белья, а мой спутник был весь в черном. Мы отмечали его в Париже - сначала в опере, потом на улицах.

И были времена, когда встречала Новый год в блестящих нарядах - сейчас это тоже актуально. Если хотите блистать, почему бы и нет? И в свинью-копилочку можно положить золотых и серебряных монет.

Например, сделать себе сумочку-копилку в виде свинки, и пусть все туда кладут денежки! Вместительную, красивую, новенькую сумочку и с замочком.

Придумайте какой-нибудь прикол, что-то особенное! Самое скучное - это обычное застолье.

Фото: презентация книги Жанны Дубской "Тайны рижанки"

Когда мне хотелость встретить Новый год с прекрасным принцем, он обязательно появлялся. Это бывает незапланированно, ведь чудеса часто совершаются под Рождество и Новый год, если ты отпускаешь в космос свои пожелания.

- Вы посылаете в космос конкретные мысли?

- Не могу сказать, что это мысли, скорее - образы. Они могут быть более или менее четкими. Однажды я прислушалась к себе и поняла: хочу, чтобы на Новый год появился прекрасный принц как из сказки о царевне-лягушке. И мне позвонил один приятель-американец, который вдруг приехал именно 31 декабря. Мы с ним вдвоем прекрасно встретили Новый год -

пили шампанское на берегу Кишезерса, в его незамерзшей воде отражались фейерверки. Это было так красиво, так сказочно - будто встретили Новый год внутри балета "Щелкунчик".

Наутро я проснулась как Маша из "Щелкунчика"... Да, принц уехал, так как был в Риге проездом, но у нас остались прекрасные воспоминания о той новогодней ночи.

- Вы заранее планируете, где встретите праздник?

- У меня по этому поводу есть знаковая история. Когда я училась в школе в восьмом классе, учительница литературы задала тему сочинения: "Как вы хотите встретить 2000 год".

Я подсчитала, что в 2000-м мне исполнится 41 год, и подумала, что в таком "преклонном возрасте" мне вообще ничего не захочется встречать.

Но моя буйная фантазия на этом не остановилась, и я начала мечтать.

И нарисовалась картинка - как из сказки. А в то время, в 70-е годы, поехать в Париж - это было как на Луну или на Марс попасть, если ты не дочка дипломата. Я подумала: 2000-й год хочу встретить в Париже на Елисейских полях. Что это такое, я не очень представляла,

мне представилась широкая заснеженная дорога в поле, снег как пух падает. И на этой дороге - актеры в праздничных нарядах, факиры с огненными шоу, кто-то на ходулях ходит. Ярмарочные лотки стоят - как на сцене.

И я все это описала. К 2000 году я в Париже побывала уже бесчетное количество раз, ездила на модне показы, и Новый год в этом городе мне уже не казался такой экзотикой. Но Саша Васильев на встречу Миллениума позвал меня в Париж, я сунулась за билетами, и оказалось, что дешевле чем за тысячу латов улететь туда было невозможно. Тогда я решила, что это того не стоит.

И вы представляете: чтобы осуществить мою мечту, накануне Нового года прошел ураган, полегли гектары деревьев. И мне позвонили из турагентства, с которым я обычно путешествую, и предложили четыре билета на выбор. Люди из-за урагана начали сдавать билеты.

Я прилетела в Париж утром 31 декабря, оставила чемодан в гостинице, выхожу на Елисейские поля и вижу мою картинку:

на улице +10, но стоят пушки и распыляют снег, и он кружит хлопьями. И везде гуляет народ, стоят ярмарочные лотки, факиры плюют огнем, актеры холят на ходулях.

И народ по щикололтку в этом снежном пухе гуляет.

Жанна Дубска ФОТО: facebook.com/zannadubska1

- Удивительная история! Поговорим о цвете. Вы упомянули обложку книги - насколько я помню, она ярко-розовая. Заметила, что сейчас у вас розовый - любимый цвет. С чем это связано?

- Да, у меня этап сейчас в жизни розовый. Он окрашен моим брендовым цветом - цветом обложки и логотипа.

Но розовый не будет всегда, это как у художников этапы, когда они творят в разных цветовых гаммах - как голубой или розовый период у Пикассо.

Но это не значит, что я оденусь с головы до ног в розовое.

- Эти этапы изменения цвета - они связаны с изменениями в жизни?

- Да, связаны с энергетическими изменениями. Я об этом задумалась на выставке Пикассо - как менялись этапы в его творчестве, и как они отображали то, что происходило в его жизни, в семье... Для многих, кто работал в моде в конце 90-х и начале 2000-х, как я, черный был униформой.

Черный поглощает все цвета, защищает тебя, снимает личностную атмосферу - с его помощью как бы ставишь некий барьер между собой и остальными.

Часто люди, одетые в черное, - это люди в себе.

А люди, одетые в белое, - они отражают цвета. Они как бы говорят миру: "вот я, берите меня, я - свет". И у меня сейчас после черного начался белый период. Он играет просто разными цветами. А микропериод сейчас розовый.

Как будто вы смотрите на бриллиант, и где-то вам в глаз он сверкнет ярко-розовым, а где-то - ярко-зеленым.

И в моем гардеробе есть и желтый, и зеленый, и голубой - все это чистые цвета, не грязные, не полутона. Чистый цвет - он яркий, даже черный может быть ярким.

А многие люди, увы, у нас ходят в серо-буро-малиновом. Как будто запачканные.

- От каких вещей стоило бы избавиться в уходящем году? Что безоговорочно вышло из моды?

- Перед Новым годом стоит избавиться от... любимого старого свитера. Или от любимых старых джинсов, или кроссовок. Старые вещи - мы в них любим болеть - не в прямом смысле. Мы в них будто заворачиваемся и кряхтим. И когда нас в них начинают критиковать, мы говорим: "Я надела первое попавшееся". Мы как бы оправдываемся. И старую ночнушку полинялую выбросить не можем - она для нас как вторая кожа.

А все это надо выбросить в уходящем году! Чтобы это стало знаковым поступком: не хочу болеть, не хочу ходить в старом, вытянутом, заношенном. И вместо старого надо купить новое - новый свитер, новые джинсы, новую ночнушку. Чтобы полюбить новое.

Ведь мы вступаем в новый период. В 2019 году особенно опасно ходить в старом.

Можно старые вещи даже сжечь. Не надо их передаривать, отдавать малоимущим. У нас тонны старых вещей, которые уже никому не нужны - ни в приютах, ни в детдомах! Ну сожги ты старый свитер знаково, ну спляши ты вокруг костра! Пусть это будет ритуал и желательно на безопасном расстоянии от дома. Я не боюсь таких ритуалов. Текстиль так много энергии впитывает старой - этих дрязг, прошлогодних ненужных связей. Давайте откроем душу и сердце новому, светлому, чистому.

Жанна Дубска ФОТО: скриншот видео

- А какую вещь стоит обязательно приобрести в новом году?

- Цвет и фасон для каждого из нас будет свой - который нам подходит. Купить можно и потом, а сейчас встретим Новый год костром!

- Читала в одном журнале, что в следующем году вы пожелали себе научиться летать. Что вы имели ввиду?

- Хочу научиться летать на планере, или на парашюте-крыле. Мне нравится полет на воздушных потоках. Я пробовала летать на дельтаплане, но я хочу сама пилотировать, а не просто прицепиться и болтаться как сосулька.

Мне интересно как птица научиться летать. Я очень часто летаю во сне, владея своим телом - умею взымть наверх, пируэт сделать. Очень бы хотелось научиться это делать на самом деле...

- А еще вы пожелали себе влюбиться...

- Да, ведь это потрясающее ощущение. Но похожие ощущения мы можем испытать не только от любимого человека, но и от музыки, например, когда звуковые вибрации создают ощущение эйфории, и вырабатываются гормоны радости.

- Жанна, что бы вы хотели пожелать нашим читателям и читательницам в новом году?

- Многим хочу пожелать влюбиться. А тем, кто уже влюблен - еще больше ощутить эту прелесть парения. И вообще относиться друг к другу с любовью. Это не значит, что с надрывом.... Это может быть и любовь к себе. К пейзажу за окном, к небу, пусть и не всегда голубому.

Я всем хочу пожелать, чтобы ощущение любви к миру, любви к себе, к месту, где ты живешь - чтобы оно посещало чаще. И еще хочу пожелать, чтобы у вас были готовы три желания для золотой рыбки.

Я наблюдаю многих людей, которые не готовы четко выразить свои желания. В преддверии Нового года и в начале его - как-раз время загадывать желания и формулировать их очень четко. Я замечаю, разговаривая с людьми, что они часто не знают, чего хотят.