Пн, 31.12.2018
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Латвия сто лет назад: как рижане встречали новый, 1919-й год
Тревоги и надежды

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Советы и рецепты из 1918 года: выставка "Эпизоды" в Латвийской национальной библиотеке

ФОТО: Коллаж TVNET, источник: LNB/ episodes

В конце декабря 1918, казалось бы, не до праздников: меняется власть, оптимизм сменяют тревоги, ожидание перемен: к Риге приближались большевики. Но уже возвращаются беженцы, в Опере дают представления, готовится новогодний бал... 

Впереди, тем не менее, самый трудный и смутный год в истории только что провозглашена Латвийской Республики. Выжить, выстоять, надо не только стране, но и людям, уставшим от войны и лишений, страхов и голода.

Не встречая серьезного сопротивления деморализованной отречением Вильгельма II немецкой армии, в самый канун нового,  1919 года к Риге стремительно продвигаются большевики.

Уже 3 января "красные" заняли Ригу. Но ведь с ними возвращаются стрелки, которых теперь именуют "красными" - свои, так долго пропадавшие на чужбине парни.

Доверия новой власти в декабре-январе, пожалуй, поболе, чем  временному правительству Ульманиса, которое первым делом пошло на поклон к ненавистными народу немцам. Неполных пяти месяцев "красного" террора, несправедливостей и творимых "советской" властью безобразий хватит, чтобы в большевиках полностью разочароваться.

Добавим сюда и обман крестьянских надежд на землю, экспроприации зерна и лошадей, "налог на буржуев", у которых норовили отобрать "лишнюю" одежду, включая сорочки, белье, носовые платки... Сами же они должны были приносить "излишки имущества" на специальные сборные пункты.
 

Первые числа марта 1919, на снимке - Первый отдельный латышский батальон во главе с командиром Оскаром Калпаком

ФОТО: Военный музей Латвии


Уже 22 мая "красных" из Риги вышибут войска Ландсвера с Железной дивизией и первыми подразделениями формирующейся латвийской армии, и советской республике наступит конец...

...Но в новый год, 31 января, этого никто еще не знает. Не знают и того, что предстоит пережить самую трудную и голодную зиму, которую потом назовут "брюквенной", новый виток разгула спекулянтов и террора - сначала "красного", а потом, не менее беспощадного, "белого".

Что у рижан и будущих латвийцев на праздничных столах?.. Ох, не густо, у большинства очень даже не густо... По карточкам в магазинах ничего не купить, у спекулянтов - дорого, родня на селе, которая хоть картошки подкинет, тоже  есть далеко не у всех.

В Национальной библиотеке как раз сейчас выставка - про 1918 год, то, каким отразился он в частных документах времени: в письмах, личных дневниках, всевозможных прочих заметках. Есть и советы/рецепты на  выставке "Эпизоды" - про то, как улучшить в военное время жизнь.

Ограничимся популярными кулинарными рецептами столетней давности: суп овощной с жареным луком, клецки картофельные, варенье из моркови с ревенем...

У крестьян, кто хозяин, у тех побогаче: варят, как лакомство, например, сироп из свеклы. В городе - голодно, но если и есть что у деревенских  - на продажу они продовольствие боятся везти, если по дороге не ограбят, то лошадь, того и гляди, заберут на нужды какой-нибудь армии.

Весной 1919 правительства в Латвии аж целых три! Советское - Петра Стучки, временное - Карлиса Ульманиса, да еще плюс самое недолговечное, созданное генералом фон Гольцем правительство Андриевса Ниедры...

Валют, которые в ходу на будущей территории Латвии - просто не счесть. К царским рублям, "керенкам", немецким маркам и оккупационным ост-маркам прибавьте еще "миттавскую марку" и "лиепайский рубль", рижские кредитные билеты, да иные еще  скороспелые латвийские деньги... Ох, не зря не верят этим деньгам хозяйственные хуторяне!..

Вот и достается продовольствие спекулянтам, взвинтившим цены до небес. Активно скупается золото и бриллианты - ими-то сыт не будешь. Собак и кошек в городе съели уже давно. Говорят, не рижане, а немцы, приправлявшие "мясом" варево в полевых кухнях.

И зверья в некогда славном Рижском зоопарке тоже давно нет - самые ценные звери увезены в Германию, остальные - или от голодухи подохли, или были съедены прошлой зимой...

Больше всего бедствует рижская беднота, с эвакуацией заводов и отъездом зажиточных семейств работы лишилась прислуга, неквалифицированные рабочие, прачки, дворники... В спекулянты - особенно самопальным спиртным - люди "из низов" подались целыми семьями.


Так что новогодний праздник в тот год в Риге не для всех. Провинция справляет Рождество - а ведь еще и календарная реформа, Россия в 1919 году первый раз встречает Новый год 1 января, а не 14-ого, как было прежде. Так что что декабрьское Рождество выпадает.

Но жизнь все равно продолжается: гимназии Риги наперебой зазывают к себе учеников и учениц из числа возвращающихся на родину беженцев, расцветает любовь, и влюбленным плевать на войну и разруху.

1919 станет и точкой отсчета в латвийском искусстве - модернизм и всяческие родственные ему модные штуки "нового"  искусства расправят крылья в знаменитом кафе авангардистов SUKUB - название от важных для молодых художников слов "супрематизм" и "кубизм".

Кстати, открыла кафе матушка впоследствии знаменитого художника Романа Суты - Наталья Сута, дама, явно не лишенная предпринимательской жилки. В Риге лета 1919 года таких заведений становится много. Кухня - вегетарианская, но ведь лиха беда начало!..
 

В августе 1919 будет принят закон о гражданстве: рижанам, в том числе русским офицерам, пополнившим ряды формируемой новой латвийской армии, осенью было что защищать.

А ведь не только годом большой победы рижан и латвийцев над войсками бермонтовцев стал 1919, положивший начало Дню Лачплесиса, который мы отмечаем 11 ноября. Ведь в ноябре молодая Латвийская Республика фактически ... объявила войну Германии: дипломаты потом долго улаживали этот экспромт политиков...

Но и защитников Риги власти потом не обманули: декабрьский закон 1919 года о школах национальных меньшинств тоже был весьма демократичен, он предусматривал право на автономию школьного образования - при государственном финансировании.

 



 

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