Латвия сто лет назад: как рижане встречали новый, 1919-й год

Впереди, тем не менее, самый трудный и смутный год в истории только что провозглашена Латвийской Республики. Выжить, выстоять, надо не только стране, но и людям, уставшим от войны и лишений, страхов и голода.



Не встречая серьезного сопротивления деморализованной отречением Вильгельма II немецкой армии, в самый канун нового, 1919 года к Риге стремительно продвигаются большевики.

Уже 3 января "красные" заняли Ригу. Но ведь с ними возвращаются стрелки, которых теперь именуют "красными" - свои, так долго пропадавшие на чужбине парни.

Доверия новой власти в декабре-январе, пожалуй, поболе, чем временному правительству Ульманиса, которое первым делом пошло на поклон к ненавистными народу немцам. Неполных пяти месяцев "красного" террора, несправедливостей и творимых "советской" властью безобразий хватит, чтобы в большевиках полностью разочароваться.



Добавим сюда и обман крестьянских надежд на землю, экспроприации зерна и лошадей, "налог на буржуев", у которых норовили отобрать "лишнюю" одежду, включая сорочки, белье, носовые платки... Сами же они должны были приносить "излишки имущества" на специальные сборные пункты.



Первые числа марта 1919, на снимке - Первый отдельный латышский батальон во главе с командиром Оскаром Калпаком ФОТО: Военный музей Латвии



Уже 22 мая "красных" из Риги вышибут войска Ландсвера с Железной дивизией и первыми подразделениями формирующейся латвийской армии, и советской республике наступит конец...

...Но в новый год, 31 января, этого никто еще не знает. Не знают и того, что предстоит пережить самую трудную и голодную зиму, которую потом назовут "брюквенной", новый виток разгула спекулянтов и террора - сначала "красного", а потом, не менее беспощадного, "белого".

Что у рижан и будущих латвийцев на праздничных столах?.. Ох, не густо, у большинства очень даже не густо... По карточкам в магазинах ничего не купить, у спекулянтов - дорого, родня на селе, которая хоть картошки подкинет, тоже есть далеко не у всех.



В Национальной библиотеке как раз сейчас выставка - про 1918 год, то, каким отразился он в частных документах времени: в письмах, личных дневниках, всевозможных прочих заметках. Есть и советы/рецепты на выставке "Эпизоды" - про то, как улучшить в военное время жизнь.

Ограничимся популярными кулинарными рецептами столетней давности: суп овощной с жареным луком, клецки картофельные, варенье из моркови с ревенем...