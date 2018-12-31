Латвия сто лет назад: как рижане встречали новый, 1919-й год
В конце декабря 1918, казалось бы, не до праздников: меняется власть, оптимизм сменяют тревоги, ожидание перемен: к Риге приближались большевики. Но уже возвращаются беженцы, в Опере дают представления, готовится новогодний бал...
Впереди, тем не менее, самый трудный и смутный год в истории только что провозглашена Латвийской Республики. Выжить, выстоять, надо не только стране, но и людям, уставшим от войны и лишений, страхов и голода.
Не встречая серьезного сопротивления деморализованной отречением Вильгельма II немецкой армии, в самый канун нового, 1919 года к Риге стремительно продвигаются большевики.
Уже 3 января "красные" заняли Ригу. Но ведь с ними возвращаются стрелки, которых теперь именуют "красными" - свои, так долго пропадавшие на чужбине парни.
Доверия новой власти в декабре-январе, пожалуй, поболе, чем временному правительству Ульманиса, которое первым делом пошло на поклон к ненавистными народу немцам. Неполных пяти месяцев "красного" террора, несправедливостей и творимых "советской" властью безобразий хватит, чтобы в большевиках полностью разочароваться.
Добавим сюда и обман крестьянских надежд на землю, экспроприации зерна и лошадей, "налог на буржуев", у которых норовили отобрать "лишнюю" одежду, включая сорочки, белье, носовые платки... Сами же они должны были приносить "излишки имущества" на специальные сборные пункты.
Уже 22 мая "красных" из Риги вышибут войска Ландсвера с Железной дивизией и первыми подразделениями формирующейся латвийской армии, и советской республике наступит конец...
...Но в новый год, 31 января, этого никто еще не знает. Не знают и того, что предстоит пережить самую трудную и голодную зиму, которую потом назовут "брюквенной", новый виток разгула спекулянтов и террора - сначала "красного", а потом, не менее беспощадного, "белого".
Что у рижан и будущих латвийцев на праздничных столах?.. Ох, не густо, у большинства очень даже не густо... По карточкам в магазинах ничего не купить, у спекулянтов - дорого, родня на селе, которая хоть картошки подкинет, тоже есть далеко не у всех.
В Национальной библиотеке как раз сейчас выставка - про 1918 год, то, каким отразился он в частных документах времени: в письмах, личных дневниках, всевозможных прочих заметках. Есть и советы/рецепты на выставке "Эпизоды" - про то, как улучшить в военное время жизнь.
Ограничимся популярными кулинарными рецептами столетней давности: суп овощной с жареным луком, клецки картофельные, варенье из моркови с ревенем...
У крестьян, кто хозяин, у тех побогаче: варят, как лакомство, например, сироп из свеклы. В городе - голодно, но если и есть что у деревенских - на продажу они продовольствие боятся везти, если по дороге не ограбят, то лошадь, того и гляди, заберут на нужды какой-нибудь армии.
Весной 1919 правительства в Латвии аж целых три! Советское - Петра Стучки, временное - Карлиса Ульманиса, да еще плюс самое недолговечное, созданное генералом фон Гольцем правительство Андриевса Ниедры...
Валют, которые в ходу на будущей территории Латвии - просто не счесть. К царским рублям, "керенкам", немецким маркам и оккупационным ост-маркам прибавьте еще "миттавскую марку" и "лиепайский рубль", рижские кредитные билеты, да иные еще скороспелые латвийские деньги... Ох, не зря не верят этим деньгам хозяйственные хуторяне!..
Вот и достается продовольствие спекулянтам, взвинтившим цены до небес. Активно скупается золото и бриллианты - ими-то сыт не будешь. Собак и кошек в городе съели уже давно. Говорят, не рижане, а немцы, приправлявшие "мясом" варево в полевых кухнях.
И зверья в некогда славном Рижском зоопарке тоже давно нет - самые ценные звери увезены в Германию, остальные - или от голодухи подохли, или были съедены прошлой зимой...
Больше всего бедствует рижская беднота, с эвакуацией заводов и отъездом зажиточных семейств работы лишилась прислуга, неквалифицированные рабочие, прачки, дворники... В спекулянты - особенно самопальным спиртным - люди "из низов" подались целыми семьями.
Так что новогодний праздник в тот год в Риге не для всех. Провинция справляет Рождество - а ведь еще и календарная реформа, Россия в 1919 году первый раз встречает Новый год 1 января, а не 14-ого, как было прежде. Так что что декабрьское Рождество выпадает.
Но жизнь все равно продолжается: гимназии Риги наперебой зазывают к себе учеников и учениц из числа возвращающихся на родину беженцев, расцветает любовь, и влюбленным плевать на войну и разруху.
1919 станет и точкой отсчета в латвийском искусстве - модернизм и всяческие родственные ему модные штуки "нового" искусства расправят крылья в знаменитом кафе авангардистов SUKUB - название от важных для молодых художников слов "супрематизм" и "кубизм".
Кстати, открыла кафе матушка впоследствии знаменитого художника Романа Суты - Наталья Сута, дама, явно не лишенная предпринимательской жилки. В Риге лета 1919 года таких заведений становится много. Кухня - вегетарианская, но ведь лиха беда начало!..
В августе 1919 будет принят закон о гражданстве: рижанам, в том числе русским офицерам, пополнившим ряды формируемой новой латвийской армии, осенью было что защищать.
А ведь не только годом большой победы рижан и латвийцев над войсками бермонтовцев стал 1919, положивший начало Дню Лачплесиса, который мы отмечаем 11 ноября. Ведь в ноябре молодая Латвийская Республика фактически ... объявила войну Германии: дипломаты потом долго улаживали этот экспромт политиков...
Но и защитников Риги власти потом не обманули: декабрьский закон 1919 года о школах национальных меньшинств тоже был весьма демократичен, он предусматривал право на автономию школьного образования - при государственном финансировании.