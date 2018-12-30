Пропавшая без вести женщина в Лиепае найдена

Ранее сообщалось, что женщина 30 декабря в 13:00 вышла из дома в Лиепае на ул. Стразду и не вернулась до позднего вечера того же дня.

Приметы: рост 160 сантиметров, полная, светлые волосы. У женщины имеются проблемы со здоровьем.

Была одета в красную куртку, синие джинсы, на голове - черная вязаная шапка, на ногах - черные туфли. С собой была сумочка.