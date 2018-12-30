Пропавшая без вести женщина в Лиепае найдена

Пропавшая без вести женщина в Лиепае найденаОбновлено
30 декабря 2018, 23:01
Госполиция сообщила, что Инна Тиханова 1948 года рождения найдена целой и невредимой. Сотрудники правопорядка поблагодарили всех, кто не остался в стороне.
Ранее сообщалось, что женщина 30 декабря в 13:00 вышла из дома в Лиепае на ул. Стразду и не вернулась до позднего вечера того же дня.
Приметы: рост 160 сантиметров, полная, светлые волосы. У женщины имеются проблемы со здоровьем.
Была одета в красную куртку, синие джинсы, на голове - черная вязаная шапка, на ногах - черные туфли. С собой была сумочка.
Госполиция призвала всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Инны, звонить по номерам 63404500, 110 или обращаться в ближайшее отделение полиции.