В Лиепае без вести пропала женщина; полиция просит о помощи
30 декабря 2018, 23:01
Лиепайский участок Госполиции разыскивает Инну Тиханову 1948 года рождения, которая 30 декабря в 13:00 из дома в Лиепае на ул. Стразду и до сих пор не вернулась, ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, полная, светлые волосы. У женщины имеются проблемы со здоровьем.
Была одета в красную куртку, синие джинсы, на голове - черная вязаная шапка, на ногах - черные туфли. С собой была сумочка.
Госполиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Инны, звонить по номерам 63404500, 110 или обращаться в ближайшее отделение полиции.