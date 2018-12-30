Пн, 31.12.2018
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В Лиепае без вести пропала женщина; полиция просит о помощи

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ФОТО: Valsts policija

Лиепайский участок Госполиции разыскивает Инну Тиханову 1948 года рождения, которая 30 декабря в 13:00 из дома в Лиепае на ул. Стразду и до сих пор не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, полная, светлые волосы. У женщины имеются проблемы со здоровьем.

Была одета в красную куртку, синие джинсы, на голове - черная вязаная шапка, на ногах - черные туфли. С собой была сумочка.

Госполиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Инны, звонить по номерам 63404500, 110 или обращаться в ближайшее отделение полиции.

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